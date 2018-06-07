Угроза Путина Киеву, «чудеса» для россиян и другие события дня

Главные события четверга

Путин пригрозил Киеву "тяжёлыми последствиями"

Президент России Владимир Путин предостерег Киев от провокаций в Донбассе во время чемпионата мира по футболу.

Россиянам приготовили несколько «чудес»

Британцы избавились от улики по делу Скрипалей

Полиция Великобритании «избавилась» от важной улики по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает портал TheBlogMire.

В Киеве заявили о потере контроля над Одессой

Россия пробила дно рейтинга FIFA

Российская сборная по футболу упала в рейтинге FIFA на четыре строчки, заняв 70-е место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Кобзон вступился за Ефремова

Путин назвал недопустимой ситуацию на рынке топлива

Правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин — Путин. Недопустимый рост цен на бензин стал результатом ряда ошибок в регулировании этой сферы — Путин.

Сестру королевы нашли мертвой в Аргентине

A24.com

Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы — Инес — обнаружили мертвой в ее квартире в Буэнос-Айресе . Об этом сообщает El Pais.

Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения

Россияне побили рекорд по объему инвестиций в паевые инвестиционные фонды, сообщает «Ридус»

Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию