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Угроза Путина Киеву, «чудеса» для россиян и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 2 часа назад

Путин пригрозил Киеву "тяжёлыми последствиями"

Президент России Владимир Путин предостерег Киев от провокаций в Донбассе во время чемпионата мира по футболу.
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Россиянам приготовили несколько «чудес»

Экономист Евгений Ясин объяснил «Национальной службе новостей», какие именно «непопулярные решения» может принять Минэкономразвития.
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Британцы избавились от улики по делу Скрипалей

Полиция Великобритании «избавилась» от важной улики по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает портал TheBlogMire.
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В Киеве заявили о потере контроля над Одессой

Ряд депутатов Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову с требованием принять срочные меры в связи с потерей контроля над Одессой, передает РИА «Новости».
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Россия пробила дно рейтинга FIFA

Российская сборная по футболу упала в рейтинге FIFA на четыре строчки, заняв 70-е место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.
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Кобзон вступился за Ефремова

Актер Михаил Ефремов не заслуживает осуждения за предложение отдать Крымский мост Украине, заявил «Федеральному агентству новостей» певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.
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Путин назвал недопустимой ситуацию на рынке топлива

Правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин — Путин. Недопустимый рост цен на бензин стал результатом ряда ошибок в регулировании этой сферы — Путин.
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Сестру королевы нашли мертвой в Аргентине

A24.com
Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы — Инес — обнаружили мертвой в ее квартире в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает El Pais.
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Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения

Россияне побили рекорд по объему инвестиций в паевые инвестиционные фонды, сообщает «Ридус».
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Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию

Президент России Владимир Путин рассказал, почему заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко «нельзя отправить на пенсию», передает «РИА Новости».
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