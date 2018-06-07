Угроза Путина Киеву, «чудеса» для россиян и другие события дня

Путин пригрозил Киеву "тяжёлыми последствиями"
Президент России Владимир Путин предостерег Киев от провокаций в Донбассе во время чемпионата мира по футболу.
Россиянам приготовили несколько «чудес»
Экономист Евгений Ясин объяснил «Национальной службе новостей», какие именно «непопулярные решения» может принять Минэкономразвития.
Британцы избавились от улики по делу Скрипалей
Полиция Великобритании «избавилась» от важной улики по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает портал TheBlogMire.
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
Ряд депутатов Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову с требованием принять срочные меры в связи с потерей контроля над Одессой, передает РИА «Новости».
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Российская сборная по футболу упала в рейтинге FIFA на четыре строчки, заняв 70-е место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.
Кобзон вступился за Ефремова
Актер Михаил Ефремов не заслуживает осуждения за предложение отдать Крымский мост Украине, заявил «Федеральному агентству новостей» певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.
Путин назвал недопустимой ситуацию на рынке топлива
Правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин — Путин. Недопустимый рост цен на бензин стал результатом ряда ошибок в регулировании этой сферы — Путин.
Сестру королевы нашли мертвой в Аргентине
A24.com
Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы — Инес — обнаружили мертвой в ее квартире в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает El Pais.
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения
Россияне побили рекорд по объему инвестиций в паевые инвестиционные фонды, сообщает «Ридус».
Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию
Президент России Владимир Путин рассказал, почему заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко «нельзя отправить на пенсию», передает «РИА Новости».