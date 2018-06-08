Польские парламентарии сократили себе зарплату

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Сенат Польши принял закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: depositphotos.com
В Польше сенат принял закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов, сообщает «Польское радио».
Отмечается, что за принятие закона проголосовали 58 сенаторов, один был против, двое — воздержались. При этом представители партии «Гражданская платформа» не участвовали в голосовании.
Согласно документу, зарплаты польских парламентариев будут сокращены на 20%.
Закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.
Ранее Европейская комиссия выступила с призывом ликвидировать разницу в заработной плате мужчин и женщин.
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