Польские парламентарии сократили себе зарплату

В Польше сенат принял закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов, сообщает «Польское радио».
Отмечается, что за принятие закона проголосовали 58 сенаторов, один был против, двое — воздержались. При этом представители партии «Гражданская платформа» не участвовали в голосовании.
Согласно документу, зарплаты польских парламентариев будут сокращены на 20%.
Закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.
Ранее Европейская комиссия выступила с призывом ликвидировать разницу в заработной плате мужчин и женщин.