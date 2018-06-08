У вас проблемы с Россией? Обратитесь к американцам!

Трамп с удовольствием заработает на польской армии

Польское министерство обороны предложило американцам создать постоянную базу американских сил на территории Польши и заплатить за это семь миллиардов злотых (1,6 миллиарда евро, — прим. ред.) из кармана налогоплательщиков. Партия «Право и Справедливость» (PiS) утверждает, что это позволит укрепить безопасность нашей страны и ее позицию в регионе. Что же, значит, нам остается «ждать американскую кавалерию» и радоваться «имиджевому успеху оборонного ведомства», как советует в своем комментарии, опубликованном 30 мая в «Жечпосполита» (Rzeczpospolita), Марек Козубал (Marek Kozubal)? Нет, предложение, с которым Варшава обратилась к американцам, свидетельствует о слабости польского государства.

Основной аргумент в пользу базы — это, конечно, соседство России . Разумеется, правый неолиберальный режим Путина, жестко ограничивающий свободы российских граждан, нарушающий все принципы глобального сосуществования, развязывающий гибридные войны и бесстыдно руководствующийся логикой раздела сфер влияния, ставит перед польской внешней и оборонной политикой непростую задачу. Можно, конечно, поспорить о том насколько велика эта угроза, и указать, что говорить, будто грядет война, — преувеличение, однако, путинское бряцание оружием в дальнейшей перспективе будет представлять реальную проблему.

Да, нам нужны гарантии безопасности, но польские власти не хотят рассматривать ситуацию комплексно, а позволяют управлять собой безусловным рефлексам. Правительство или, скорее, Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński) (Марек Козубал пишет, что Польша направила американцам предложение «по воле председателя правящей партии») следует логике холодной войны. Это, впрочем, неудивительно, ведь эволюция его политических взглядов завершилась примерно в 1989 году, а основная его идея выглядит так: У нас проблемы с Россией? Нужно обратиться к американцам!

Между тем мы стали сейчас стали свидетелями стремительной трансформации той глобальной архитектуры, которая возникла после падения Берлинской стены. Америка, не отказываясь от поддержки европейского «острия» НАТО , переносит центр тяжести своей политики в Азию. В Сирии продолжается опосредованная война с Россией, распространяющаяся на соседние государства, а выход американцев из ядерного соглашения с Ираном дополнительно подогревает атмосферу в регионе. Китай потеснил США и вышел в лидеры мировой экономики. Угрозу для американской гегемонии представляет также ключевой проект Си Цзиньпина — «Новый шелковый путь», который будет проходить через Польшу.

Следует усомниться в том, что усиление военной позиции США в мире равнозначно «укреплению демократического лагеря». Польский политический класс бездумно делает ставку на США, считая, что интересы Варшавы и Вашингтона всегда совпадают. Американская администрация, однако, знает, что холодная война закончилась, и ведет собственные игры. Бывает, что в своей политике в отношении России она следует великодержавной логике «чья возьмет» и на это, судя по всему, с циничным подобострастием делает ставку польское руководство. Бывает, как при Обаме, что американцы ограничивают военную активность или, как сейчас при Трампе, завязывают с Путиным какие-то странные отношения. Конечно, Трамп, как искусный коммивояжер, с удовольствием примет польские миллиарды, но какой ему интерес в том, чтобы защищать Польшу в случае, если появится реальная опасность?

Игра в американо-российскую рулетку ничем хорошим не закончится. То, что нам сейчас нужно, — это европейская архитектура безопасности и взаимные гарантии стран, лежащих на Балтийском море, для которых российский ревизионизм представляет реальную угрозу. В Брюсселе продолжаются дискуссии на тему европейской безопасности, шансом на улучшение ситуации может стать программа Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), которая позволит сократить расходы благодаря взаимодействию европейских предприятий военно-промышленного комплекса. Где в этом всем место Польши, которая предпочитает ждать прибытия «американской кавалерии»?

Сторонники идеи создания постоянной базы сил США говорят, что это выгодно: мы заплатим два миллиарда долларов, а американцы привезут с собой всю технику, которую нам в любом случае пришлось бы покупать. Депутат Марек Якубяк (Marek Jakubiak) идет даже дальше:

«Таким образом безопасность обойдется гораздо дешевле, чем если бы мы создавали собственную армию. Пусть нам придется заплатить два миллиарда долларов, но мы сразу получим защиту», — заявляет он.

В политике безопасности «Право и Справедливость» бросается из крайности в крайность. Антоний Мачеревич (Antoni Macierewicz) увеличил оборонный бюджет до невероятных размеров и обещал, что через десять лет польские военные смогут остановить каждого противника. Такое размахивание шашкой обходилось очень дорого и спустя два года министра обороны сменили. Сейчас во имя идеи «низкозатратного государства» правящая партия хочет сэкономить на обороне и фактически передать на аутсорсинг свои конституционные функции.

Тем временем польская армия находится в плачевном состоянии. Положение дел иллюстрирует пример военных, которым приходится за собственные деньги покупать в интернете поддельную форму, линяющую после первой стирки. Платить США за защиту — значит экономить на собственной безопасности. Присутствие американских войск не заменит основательной реформы польских вооруженных сил и рационального расходования средств, которые сейчас слишком часто оседают в карманах американских лоббистов и кассах американских предприятий военно-промышленного сектора. Не заменит оно и стратегического мышления.

Польские левые партии редко говорят о проблемах безопасности и армии, но им пора заняться этой тематикой, ведь они должны ставить своей целью создание государства, которое будет сильным не на словах, а на деле. Чтобы добиться ее, придется порвать с ролью периферийной политической силы и всерьез отнестись к тематике безопасности.

Rzeczpospolita, Польша