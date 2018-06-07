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В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
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«По донбасскому сценарию»: в Раде заявили о потере контроля над Одессой 

РИА Новости 57 минут назад
Украинские парламентарии обратились к секретарю СНБО Украины Александру Турчинову с требованием предпринять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Игорь Луценко на своей странице в Facebook.
Парламентарий пояснил, что "террор" против антироссийских активистов в городе приобретает "невиданные масштабы". По словам Луценко, одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям.
"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс", — отметил Луценко.
Он также обратился к Турчинову с просьбой инициировать заседание СНБО касательно ситуации в Одессе, поскольку утрата контроля над "третьим по величине, исторически украинским городом" несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.
Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
В Донбассе 30 апреля завершилась "антитеррористическая" операция Украины, ее сменила операция Объединенных сил (ООС). Сейчас руководство военной операцией перешло от СБУ непосредственно к военным. После смены формата операции Киев не исключил точечных "антитеррористических операций".
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