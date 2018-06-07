Киев теряет контроль над Одессой

В Киеве заявили о потере контроля над Одессой

Депутат Игорь Луценко написал в Facebook, что в обращении содержится просьба назначить заседание СНБО, на котором будет обсуждаться ситуация в Одессе, где «террор против (проукраинских) активистов» обрел невиданные масштабы.

По словам Луценко, Киев может скоро потерять контроль над Одессой, как в прошлом над Донбассом. При этом Луценко обвинил одесские власти в поддержке пророссийских настроений.

В обращении к Турчинову говорится, что утрата контроля над «третьим по величине, исторически украинским городом» несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.