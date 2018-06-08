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Трамп потребовал возвращения России в G8
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Трамп заявил, что Россия должна вернуться в G8 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав G8, сообщило агентство Блумберг.
Американский президент также заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7, рассказало "Рейтер".
В Кремле уже прокомментировали слова Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".
Один из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее высказалась за возвращение России в состав G8 для противодействия США. При этом канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас подчеркивали нереалистичность такого сценария.

G8/G7

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.
Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
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