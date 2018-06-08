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В Крымском мосту нашли очередную опасность
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В Крымском мосту нашли очередную опасность 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост представляет «опасность» для украинских военных. Об этом сообщает УНИАН.
По мнению Турчинова, появление моста позволит России «значительно быстрее» увеличивать военный контингент в Крыму. Он отметил, что Москва еще до окончания строительства моста создала на полуострове 22-й армейский корпус и нарастила военные подразделения Черноморского флота.
Ранее Турчинов заявлял, что в июле, после завершения ЧМ-2018, Россия начнет «наступательные действия». Секретарь СНБО рассказывал, что в Донбассе украинские военные в последние недели подвергаются «рекордному количеству обстрелов». Он обвинил ополченцев в использовании артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Обстрелы, по его словам, ведутся «на глубину до десяти километров».
Украинский чиновник связал усиление обстрелов с «подготовкой масштабных провокаций и наступательных действий».
Для противостояния России секретарь СНБО обещал разработать беспилотники, которые будут «следить» за территорией РФ. По его мнению, Киеву нужно знать о происходящем не только в Москве, но также на Дальнем Востоке и на Камчатке.
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