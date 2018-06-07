Туск призвал страны G7 к единству, несмотря на курс Трампа

«Все, кто хотел бы уничтожить этот порядок, должны знать, что мы будем оставаться едиными и защищать его. Я буду обсуждать этот вопрос с другими членами G7», — подчеркнул он.

Председатель Евросовета отметил, что переговоры в рамках G7 будут проводиться в «специфическом политическом контексте» на фоне недавних решений, принятых президентом США

При этом, по мнению Туска, Европа должна быть благодарна Трампу.

«Теперь Европа должна сделать всё, что в её силах, чтобы защитить трансатлантические связи, несмотря на сегодняшние настроения. В то же время мы должны готовиться к сценариям, когда нам придётся действовать самостоятельно», — пояснил Туск.

Ранее СМИ сообщили, что Франция может отказаться подписывать совместное заявление стран G7 из-за разногласий с США.

Саммит G7 пройдёт 8—9 июня в канадской провинции Квебек.