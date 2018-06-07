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Ким упал на колени перед США?
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Ким упал на колени перед США? 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: KCNA/Global Look Press
Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын якобы «пал на колени и уговаривал» американцев согласиться на саммит в Сингапуре. По словам Джулиани, ситуация именно такого характера произошла после решения Дональда Трампа отменить встречу между ним и Кимом. Кроме того, адвокат Трампа заявил, что Ким должен в итоге оказаться именно в коленопреклоненной позиции. В Совфеде полагают, что такие заявления американской стороны могут сорвать саммит.
Руди Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын после отказа главы Белого дома от саммита в Сингапуре «упал на колени и начал умолять провести встречу». Адвокат президента США добавил, что Ким в итоге должен предстать перед Трампом «на четвереньках», пишет американская газета The Wall Street Journal.
Джулиани также добавил, что решение об отмене встречи было принято американским лидером после того, как власти КНДР якобы оскорбили советника по нацбезопасности и вице-президента США.
Использованный Джулиани эпитет привел в недоумение члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Сенатор заявил, передает ФАН, что такая риторика может привести к срыву назначенного на 12 июня двустороннего американо-северокорейского саммита в Сингапуре.
По мнению Клинцевича, слова Джулиани не вписываются в рамки дипломатических норм. Кроме того, ему непонятно, были ли эти слова личной позицией Джулиани или же «Вашингтон таким образом пытается показать свою незаинтересованность во встрече». Сенатор, опасаясь срыва встречи Трампа и Кима, указал также на «северокорейский менталитет, ни для кого не являющийся секретом».
6 июня президент России Владимир Путин заявил, что шаги руководства КНДР по снятию напряженности на полуострове «беспрецедентны».
«Мы видим также, что северокорейское руководство пошло, честно говоря, для меня даже на неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряженности», — заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Путин сказал, что понимает слова руководства Северной Кореи о гарантиях безопасности, но какими они будут, говорить сложно.
«Я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной денуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности… Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки все это может быть реализовано, — сейчас очень трудно сказать. Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути — по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге», — отметил российский лидер.
Кроме того, Путин назвал решение Кима встретиться с Трампом «мужественным» и отметил его актуальность.
За день до этого официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына назначена на 09.00 утра по сингапурскому времени (04.00 мск). Она также добавила, что в настоящее время делегация США в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и «останется там до начала встречи».
В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американская сторона не будет оплачивать размещение делегации Северной Кореи во время саммита лидеров стран в Сингапуре.
Ранее организаторы встречи с американской стороны столкнулись с проблемами, касающимися вопроса оплаты номера в отеле Сингапура, где будут останавливаться делегации США и КНДР.
Сообщается, что в США опасаются, что Северная Корея, «известная своей гордостью», может оскорбиться на предложение об оплате номера американской стороной. В связи с этим организаторы рассматривают возможность обратиться непосредственно к Сингапуру, как к принимающей стороне, с просьбой покрыть расходы Северной Кореи.
«Это ироничное и говорящее отклонение от северокорейского требования относиться к себе как к равным», — заявил эксперт совета США по иностранным делам Скотт Снайдер.
Стоимость одного президентского номера в сингапурском отеле Fullerton составляет $6 тыс. за ночь. При этом КНДР действительно не хочет отставать от американцев: Пхеньян намерен арендовать в Сингапуре лимузины класса «люкс».
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