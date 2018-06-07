Везунчик! Француз дважды выиграл в лотерею

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Француз второй раз за два года выиграл в лотерею 1 млн евро 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель востока Франции во второй раз в жизни выиграл джекпот национальной лотереи «Мой миллион», причем с момента первого выигрыша прошло менее двух лет, передают СМИ.
Как сообщает телеканал «Би-би-си», математики подсчитали, вероятность подобного совпадения равняется примерно 1 к 16 трлн.
В первый раз француз, имя которого осталось неизвестным, выиграл джекпот в ноябре 2016 года и продолжал играть в лотерею каждую неделю.
В мае 2018 года он снова выиграл главный приз размером в 1 млн евро.
Как рассказал продавец магазина в департаменте Верхняя Савойя, где был куплен выигрышный билет, победитель пока никак не отреагировал на новость о повторном выигрыше.
Рекордный джекпот в истории США в размере примерно 1,59 млрд долларов был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда приз был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.
Напомним, 1 апреля 2018 года в США был продан лотерейный билет с выигрышем 521 млн долларов.
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