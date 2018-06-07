Украинцы присоединились к скандалу с Ефремовым

На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова

Скандал с российским актером Михаилом Ефремовым , который предложил передать Украине крымский мост, продолжает разгораться. К обсуждению присоединились и сами украинцы.

Помимо выдающихся театральных работ и запоминающихся ролей в кино актер Михаил Ефремов известен своими неоднозначными, часто провокационными заявлениями. Одно из них прозвучало во время интервью артиста популярному блогеру Юрию Дудю.

Михаил Ефремов нашел оригинальный способ помириться с Украиной — передать Киеву в пользование Крымский мост, чтобы он имел право собирать плату со всех проезжающих. Дескать, получив возможность немного заработать, украинцы моментально забудут о своих претензиях на сам полуостров.

Несмотря на то, что актер озвучил это предложение со смехом, многие восприняли его всерьез и успели возмутиться. Обеспокоенные зрители заметили в его словах пренебрежение интересами страны и обвинили в циничном потакании неадекватным требованиям Украины.

Тут местный алкаш, которого по-моему, скромному мнению, некоторые называют актером Ефремов, предложил отдать Крымский Мост укре, типо чтобы замирится.

Я же предлагаю вариант круче; отдать укре Ефремова, бесплатно, нам он все равно не нужен, а порошенке будет с кем бухать. — Кира Якушина (@KiraYakushina) 6 июня 2018 г. Примечательно, что не пришли в восторг от слов Михаила Ефремова и по другую сторону российско-украинской границы. "Он что, думает, что Украина — это такая проститутка, которая просто возьмет деньги и все?", — цитирует украинское издание "Обозреватель" журналиста и медиаменеджера телеканала ATR Айдера Муждабаева . "Это была шутка, либо это просто глупость", — констатировал он.