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В Вене представили книгу о России
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В Вене представили книгу о России после визита Путина 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Презентация книги "Научиться любить Россию" состоялась в среду в российском посольстве в Вене на следующий день после визита президента Владимира Путина в австрийскую столицу.
"Конечно, тот факт, что презентацию книги мы устраиваем сегодня — вовсе не случайность. Вчера был действительно важный день для наших двусторонних отношений — визит президента Российской Федерации, очень успешный и дружественный визит в Австрию", — отметил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский перед презентацией.
Автор книги, художественный руководитель сочинского парка науки и искусств "Сириус" Ханс-Йоахим Фрай рассказал, что написание книги о России стало для него "делом сердца".
"Моя семья со стороны прадедушки много лет тесно связана с Россией. Где-то с 2009 года я погрузился в мир России, многое смог пережить, сейчас я там работаю. На фоне всех политических дискуссий за последние три-четыре года мне было просто необходимо написать книгу о культуре, душе, о том, что я лично смог узнать о России", — сказал Фрай.
В книге автор пишет, что своей работой он стремился разрушить предубеждения о России и выстроить доверие, научить любить Россию и постичь русскую душу.
После презентации в стенах посольства выступили молодые исполнители Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина.
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