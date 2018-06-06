В Вене представили книгу о России после визита Путина

Презентация книги "Научиться любить Россию" состоялась в среду в российском посольстве в Вене на следующий день после визита президента Владимира Путина в австрийскую столицу.

"Конечно, тот факт, что презентацию книги мы устраиваем сегодня — вовсе не случайность. Вчера был действительно важный день для наших двусторонних отношений — визит президента Российской Федерации, очень успешный и дружественный визит в Австрию", — отметил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский перед презентацией.

Автор книги, художественный руководитель сочинского парка науки и искусств "Сириус" Ханс-Йоахим Фрай рассказал, что написание книги о России стало для него "делом сердца".

"Моя семья со стороны прадедушки много лет тесно связана с Россией. Где-то с 2009 года я погрузился в мир России, многое смог пережить, сейчас я там работаю. На фоне всех политических дискуссий за последние три-четыре года мне было просто необходимо написать книгу о культуре, душе, о том, что я лично смог узнать о России", — сказал Фрай.

В книге автор пишет, что своей работой он стремился разрушить предубеждения о России и выстроить доверие, научить любить Россию и постичь русскую душу.