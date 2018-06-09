Макрон раскрыл темы «Большой семерки»

Макрон назвал темы переговоров «Большой семерки»

"Сегодня вечером у нас будет групповая дискуссия по Северной Корее (у вас будет очень важная встреча в Сингапуре по этому вопросу), по Сирии и Ирану", — сказал французский лидер Трампу.

Макрон отметил, что в вопросах торговли у США и Франции существуют критические противоречия, "но есть путь к прогрессу в целом".