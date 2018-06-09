Макрон раскрыл темы «Большой семерки»

Лидеры "большой семерки" на групповой встрече в субботу обсудят Северную Корею, Иран и Сирию, заявил по итогам двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит Белый дом.
"Сегодня вечером у нас будет групповая дискуссия по Северной Корее (у вас будет очень важная встреча в Сингапуре по этому вопросу), по Сирии и Ирану", — сказал французский лидер Трампу.
Макрон отметил, что в вопросах торговли у США и Франции существуют критические противоречия, "но есть путь к прогрессу в целом".
"У нас была очень прямая и открытая дискуссия. И я увидел готовность со всех сторон найти компромисс, чтобы получить беспроигрышный выход для наших народов, наших рабочих и нашего среднего класса", — приводятся в сообщении Белого дома слова президента Франции.