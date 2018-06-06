Ещё
Украина избежала наказания, Крым напугал Матвиенко и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события среды 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters

Сердюков получил новую работу

В его состав, в частности, включены представители «Уралвагонзавода», «АвтоВАЗа», «Рособоронэкспорта» и других компаний. Об этом сообщает Рамблер.
Читать далее

Меркель отказалась пускать Россию в G8

Возвращение к формату G8 пока невозможно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в ходе правительственного часа.
Читать далее

СБУ вывесила «предателей» Украины на билбордах

На улицах Херсона появились плакаты с фотографиями и личными данными «врагов народа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, оказавшемся в этом списке.
Читать далее

Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассмешил министров, напомнив им правила подачи заявлений для регистрации брака, передает РИА Новости.
Читать далее

Дачников предупредили о заморозках

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что 7 июня в ночные и утренние часы в Подмосковье ожидаются заморозки.
Читать далее

С комбатом «Спарты» случилась трагедия

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога («Воха»), занявший это место после смерти Моторолы, попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Читать далее

Украина избежала наказания за сбитый МН17

Власти Нидерландов не нашли доказательств, которые позволили бы наказать Украину за катастрофу MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД депутатам.
Читать далее

В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала существование «банковского кольца».
Читать далее

“Развалины какие-то”: Крым напугал Матвиенко

Многие пляжи Севастополя «находятся в полном безобразии». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Читать далее

Путин назвал условие исчезновения России

Народ России всегда выберет суверенитет, заявил глава государства Владимир Путин.
Читать далее

Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс

Не Россия: Путина назвал фаворитов ЧМ-2018

Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.
Читать далее

Россия возрождает «проклятье» флота США

Модернизация российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 означает возвращение "проклятья" американского флота, говорится в статье The National Interest.
Читать далее
Комментарии42
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл забил тревогу949
СБ ООН принял заявление по Украине75
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей174
Россиянам анонсировали «непопулярные решения»135
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост74
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение