Украина избежала наказания, Крым напугал Матвиенко и другие события дня

Сердюков получил новую работу
В его состав, в частности, включены представители «Уралвагонзавода», «АвтоВАЗа», «Рособоронэкспорта» и других компаний. Об этом сообщает Рамблер.
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Возвращение к формату G8 пока невозможно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в ходе правительственного часа.
СБУ вывесила «предателей» Украины на билбордах
На улицах Херсона появились плакаты с фотографиями и личными данными «врагов народа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, оказавшемся в этом списке.
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассмешил министров, напомнив им правила подачи заявлений для регистрации брака, передает РИА Новости.
Дачников предупредили о заморозках
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что 7 июня в ночные и утренние часы в Подмосковье ожидаются заморозки.
С комбатом «Спарты» случилась трагедия
Командир батальона «Спарта» Владимир Жога («Воха»), занявший это место после смерти Моторолы, попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Украина избежала наказания за сбитый МН17
Власти Нидерландов не нашли доказательств, которые позволили бы наказать Украину за катастрофу MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД депутатам.
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала существование «банковского кольца».
“Развалины какие-то”: Крым напугал Матвиенко
Многие пляжи Севастополя «находятся в полном безобразии». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Путин назвал условие исчезновения России
Народ России всегда выберет суверенитет, заявил глава государства Владимир Путин.
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Не Россия: Путина назвал фаворитов ЧМ-2018
Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.
Россия возрождает «проклятье» флота США
Модернизация российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 означает возвращение "проклятья" американского флота, говорится в статье The National Interest.