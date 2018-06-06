Украина избежала наказания, Крым напугал Матвиенко и другие события дня

Главные события среды

Сердюков получил новую работу

«АвтоВАЗа», В его состав, в частности, включены представители «Уралвагонзавода» «Рособоронэкспорта» и других компаний. Об этом сообщает Рамблер.

Меркель отказалась пускать Россию в G8

Возвращение к формату G8 пока невозможно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в ходе правительственного часа.

СБУ вывесила «предателей» Украины на билбордах

На улицах Херсона появились плакаты с фотографиями и личными данными «врагов народа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, оказавшемся в этом списке.

Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассмешил министров, напомнив им правила подачи заявлений для регистрации брака, передает РИА Новости.

Дачников предупредили о заморозках

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что 7 июня в ночные и утренние часы в Подмосковье ожидаются заморозки.

С комбатом «Спарты» случилась трагедия

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога («Воха»), занявший это место после смерти Моторолы, попал в серьезное ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Украина избежала наказания за сбитый МН17

Власти Нидерландов не нашли доказательств, которые позволили бы наказать Украину за катастрофу MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД депутатам.

В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях

“Развалины какие-то”: Крым напугал Матвиенко

Путин назвал условие исчезновения России

Народ России всегда выберет суверенитет, заявил глава государства Владимир Путин.

Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс

Не Россия: Путина назвал фаворитов ЧМ-2018

Президент России назвал претендентов на победу в ЧМ-2018. Также он оценил шансы российской сборной и назвал имена любимых футболистов.

Россия возрождает «проклятье» флота США