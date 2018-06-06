Рим идет в лобовую атаку с Евросоюзом

В своем выступлении во вторник новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с критикой в адрес Евросоюза по трем ключевым вопросам. Первое, управление миграцией в рамках «Дублинской системы», которая обязывает Италию предоставлять убежище всем беженцам, прибывающим на ее территорию. Второе, бюджетные правила, связанные с еврозоной, которые ограничивают государственные инвестиции. И третье, санкции, введенные против России после Крыма , которые теперь являются ключевым параметром отношений между ЕС и Россией.

И эдакой «вишенкой на торте» стало принятие новым главой правительства определений «популистский» и «антисистемный» — термины, которые заставляют нервничать Брюссель , менее чем за год до европейских выборов, которые могли бы продемонстрировать значительный успех.

В бельгийской столице, в тот же день посыпались дипломатические заявления во избежание конфликта.

«Место Италии находится в центре Европы и еврозоны. Она заслуживает уважения и доверия», — сказал на одном из экономических форумов председатель ЕК Жан-Клод Юнкер. «Италия является одной из самых важных стран Европы», — продолжал Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции.

Растущие разногласия

Отвечая на вопрос о намерении Рима «изменить правила» ЕС с помощью Виктора Орбана , представитель исполнительной власти ответил, что «основные реформы уже ведутся», и сослался на ряд экономических факторов (сокращение государственного долга, ослабление бюджетных правил и инвестиционная программа, объявленная в 2015 году).

Со стороны государств-членов ЕС реакция была более резкой. А расхождение мнений относительно политики миграции становится все более значительным. Швеция , например, открыто выразила сожаление по поводу нового курса, объявленного итальянским руководством.

«Правые группировки» создают «более тяжелый политический климат», что затрудняет возможность реформирования «Дублинской системы», — признала министр по делам иммиграции Швеции Хелен Фритзон.

Бельгии , наоборот, министр внутренних дел Тео Франкен (фламандский националист НВА) определенно принял новое правительство Италии как союзника.

«По-моему, было бы хорошо, если бы они прекратили принимать лодки в Сицилии и Италии […] Мы должны прекратить поощрять поток иммигрантов и способствовать обогащению мафии», — сказал он.

И затем добавил, что реформа «Дублинской системы» мертва, и высказался за политику отказа от мигрантов по австралийской модели.

Австрия , которая будет в июле председательствовать на министерских встречах ЕС, также ужесточила свой тон. Ее министр внутренних дел Герберт Кикль (националист из «Партии свободы») объявил о «революции» в подходе к миграции с сентября, когда больше внимания будет уделяться аспекту эффективной защиты границ и меньше — распределению беженцев в странах Евросоюза.