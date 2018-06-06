Рим идет в лобовую атаку с Евросоюзом 

В своем выступлении во вторник новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с критикой в адрес Евросоюза по трем ключевым вопросам. Первое, управление миграцией в рамках «Дублинской системы», которая обязывает Италию предоставлять убежище всем беженцам, прибывающим на ее территорию. Второе, бюджетные правила, связанные с еврозоной, которые ограничивают государственные инвестиции. И третье, санкции, введенные против России после Крыма, которые теперь являются ключевым параметром отношений между ЕС и Россией.
И эдакой «вишенкой на торте» стало принятие новым главой правительства определений «популистский» и «антисистемный» — термины, которые заставляют нервничать Брюссель, менее чем за год до европейских выборов, которые могли бы продемонстрировать значительный успех.
В бельгийской столице, в тот же день посыпались дипломатические заявления во избежание конфликта.
«Место Италии находится в центре Европы и еврозоны. Она заслуживает уважения и доверия», — сказал на одном из экономических форумов председатель ЕК Жан-Клод Юнкер. «Италия является одной из самых важных стран Европы», — продолжал Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции.
Растущие разногласия
Отвечая на вопрос о намерении Рима «изменить правила» ЕС с помощью Виктора Орбана, представитель исполнительной власти ответил, что «основные реформы уже ведутся», и сослался на ряд экономических факторов (сокращение государственного долга, ослабление бюджетных правил и инвестиционная программа, объявленная в 2015 году).
Со стороны государств-членов ЕС реакция была более резкой. А расхождение мнений относительно политики миграции становится все более значительным. Швеция, например, открыто выразила сожаление по поводу нового курса, объявленного итальянским руководством.
«Правые группировки» создают «более тяжелый политический климат», что затрудняет возможность реформирования «Дублинской системы», — признала министр по делам иммиграции Швеции Хелен Фритзон.
В Бельгии, наоборот, министр внутренних дел Тео Франкен (фламандский националист НВА) определенно принял новое правительство Италии как союзника.
«По-моему, было бы хорошо, если бы они прекратили принимать лодки в Сицилии и Италии […] Мы должны прекратить поощрять поток иммигрантов и способствовать обогащению мафии», — сказал он.
И затем добавил, что реформа «Дублинской системы» мертва, и высказался за политику отказа от мигрантов по австралийской модели.
Австрия, которая будет в июле председательствовать на министерских встречах ЕС, также ужесточила свой тон. Ее министр внутренних дел Герберт Кикль (националист из «Партии свободы») объявил о «революции» в подходе к миграции с сентября, когда больше внимания будет уделяться аспекту эффективной защиты границ и меньше — распределению беженцев в странах Евросоюза.
Канцлер Австрии Себастьян Курц встречается в эту среду в Брюсселе с Жан-Клодом Юнкером. Ожидается, что дискуссии будут сложные.