Врач из Франции приехал в Ереван лечить кашель Пашиняна

Врач из Франции Геворг Абгарян решил вернуться на родину. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.
"Французско-армянский врач Геворг Абгарян, услышав призыв ненасильственной, народной революции, осуществил инвестиции в Армении и думает о возвращении домой", — заявил Пашинян.
"Недавно он побывал у нас, чтобы привести в порядок мой голос. Врачи из Армении обиделись — дескать, Никол думает, мы его кашель вылечить не можем. Иди, мол, тогда, посмотри, что может французская медицина", — написал Пашинян.