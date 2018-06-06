ВСУ уличили в переброске С-300

Басурин: украинская армия перебросила под Мариуполь дивизион С-300

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на южный участок линии соприкосновения вблизи Мариуполя дивизион зенитных ракетных комплексов С-300.

Об этом сообщил в среду представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (ныне Никольское — прим. ТАСС) дивизиона ЗРК С-300", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Согласно разведданным, в задачи расчетов входит отработка боевых задач, в частности, нанесение ударов по целям на воде.