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ВСУ уличили в переброске С-300
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Басурин: украинская армия перебросила под Мариуполь дивизион С-300 

ТАСС 47 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на южный участок линии соприкосновения вблизи Мариуполя дивизион зенитных ракетных комплексов С-300.
Об этом сообщил в среду представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (ныне Никольское — прим. ТАСС) дивизиона ЗРК С-300", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Согласно разведданным, в задачи расчетов входит отработка боевых задач, в частности, нанесение ударов по целям на воде.
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