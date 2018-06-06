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Лидер правых в ФРГ остался без одежды после скандала
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Неизвестный похитил одежду лидера правой партии в Германии, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Carmen Jaspersen
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге Александр Гауланд был вынужден добираться до полицейского участка в одних купальных шортах после того, как неизвестный украл его одежду с берега озера Хайлигер в Потсдаме, сообщила газета Markische Allgemeine.
Ранее шквал критики обрушился на Гауланда в связи с его субботним выступлением на съезде молодежной организации АдГ. Лидер партии заявил, что "Гитлер и нацисты — лишь темное пятнышко (Vogelschiss, буквально — птичий помет — ред.) на более чем тысячелетней успешной истории Германии". За эти слова Гауланда обвинили в умалении преступлений нацистов.
По информации издания, кража произошла на прошлой неделе, пока Гауланд купался в озере. Политик подтвердил изданию факт кражи. "Кто-то украл мои вещи, пока я был в воде. Другие отдыхающие без моего участия привели полицию. Самым важным был ключ", — сказал он, добавив, что из-за кражи ему пришлось менять всю систему замков в доме. Берег озера Хайлигер, где произошел инцидент, находится совсем рядом с жилищем Гауланда.
По словам политика, очевидцы рассказали ему, что воры в момент кражи прокричали, что "для нацистов здесь не место для купания".
"По причине сделанного пока неизвестным высказывания нельзя исключать политический мотив преступления. На этом основании расследованием занимается федеральное управление уголовной полиции", — заявила представитель полиции. По данным правоохранителей, Гауланд написал заявление в связи с кражей.
Издание также публикует фотографию, сделанную свидетельницей инцидента. На ней видно, как 77-летний политик в ярких купальных шортах покидает берег озера в сопровождении полиции.
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