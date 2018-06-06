Умер звезда «Волшебника страны Оз» Джерри Марен

В возрасте 98 лет скончался звезда фильма "Волшебник страны Оз" Джерри Марен, сообщает Metro.

В голливудской классике 1939 года Джерри Марен сыграл одного из жителей Волшебной страны карликов-жевунов — его герой в фильме предлагает леденец Джуди Гарленд , воплотившей на экране девочку Дороти.

Джерри Марен был единственным остававшимся в живых актером-карликом из снявшихся в картине 124 низкорослых артистов.

Известно, что в последние годы актер страдал от деменции. В 2017 году его имя оказалось связано со скандалом: из мемуаров бывшего мужа актрисы Джуди Гарленд Сида Луфта стало известно, что актеры-карлики приставали к девушке, которой на тот момент было всего 16 лет. Конкретных имен Луфт не называл, а прокомментировать обвинения Марен не мог по состоянию здоровья.