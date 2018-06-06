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Умер звезда «Волшебника страны Оз» Джерри Марен
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Умер звезда «Волшебника страны Оз» Джерри Марен 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В возрасте 98 лет скончался звезда фильма "Волшебник страны Оз" Джерри Марен, сообщает Metro.
В голливудской классике 1939 года Джерри Марен сыграл одного из жителей Волшебной страны карликов-жевунов — его герой в фильме предлагает леденец Джуди Гарленд, воплотившей на экране девочку Дороти.
Джерри Марен был единственным остававшимся в живых актером-карликом из снявшихся в картине 124 низкорослых артистов.
Известно, что в последние годы актер страдал от деменции. В 2017 году его имя оказалось связано со скандалом: из мемуаров бывшего мужа актрисы Джуди Гарленд Сида Луфта стало известно, что актеры-карлики приставали к девушке, которой на тот момент было всего 16 лет. Конкретных имен Луфт не называл, а прокомментировать обвинения Марен не мог по состоянию здоровья.
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