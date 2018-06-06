Украинский режиссер снял свою смерть на видео

«Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства. Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни», — подчеркнул Тракало.

Отмечается, что тело Кантера обнаружила его подруга. Режиссер совершил суицид, забравшись в железную бочку для воды. Рядом с его телом нашли автоматическое огнестрельное оружие.

О смерти Кантера стало известно 5 июня. Друзья режиссера рассказали, что перед кончиной он работал над сценарием нового фильма и собирался уехать во Францию

36-летний Кантер — режиссер документального фильма «Добровольцы Божьей четы» о боях за донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.