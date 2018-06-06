Китай упрекнул США в пустых заявлениях

Китай призвал США не делать пустых заявлений о милитаризации

«Бомбардировщики B-52 были направлены в Южно-Китайское море также для гарантирования свободы полетов и навигации? Если человек постоянно бряцает оружием на пороге вашего дома, то разве вы не будете повышать свою бдительность? Поэтому не надо говорить попусту о милитаризации Южно-Китайского моря», — сказала Хуа Чуньин, передает ТАСС.

По ее словам, США говорят о милитаризации Южно-Китайского моря, при этом подтверждая информацию о том, что они направили в этот район бомбардировщики. «Надеюсь, что США смогут ясно объяснить, является ли отправка в Южно-Китайское море бомбардировщиков B-52, которые относятся к наступательным видам вооружений, милитаризацией», — отметила диплома. Она также заявила, что Китай призывает США прекратить провокационные и рискованные действия. «Китай не запугать никакими военными кораблями. Мы примем все необходимые меры для защиты нашей территориальной целостности и суверенитета, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море», — добавила Хуа Чуньин.

Ранее появилась информация о том, что ВВС США направили два стратегических бомбардировщика B-52 для патрулирования воздушного пространства в Южно-Китайском море.