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Умер прадед рэпа
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Умер прадед рэпа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Flickr
Поэт и исполнитель Джалал Мансур Нуриддин, участник афроамериканского поэтического коллектива The Last Poets, скончался в США. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на родственников артиста.
Нуриддину было 74 года. Причина смерти не раскрывается.
«С великой скорбью и тяжелым сердцем семья Джалала Нуриддина сообщает, что знаменитый первопроходец музыкальной индустрии скончался. Джалал тихо ушел в руки Аллаха этим вечером», — заявили близкие музыканта.
За творчество в составе The Last Poets Нуриддина прозвали «прадедом рэпа». Альбомы группы, в которых минималистичная музыка сочеталась с речитативом и текстами на политические и остросоциальные темы, стали одними из ранних примеров хип-хопа. The Last Poets появились в 1968 году. В 2018-м коллектив выпустил альбом Understand What Black Is.
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