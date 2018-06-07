Ещё
Мир останется без виски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мир останется без виски 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Rogelio V. Solis / AP Photo
В Ирландии предупредили о надвигающемся дефиците виски из-за роста мирового потребления. Об этом пишет The Irish Times.
По словам одного из магнатов индустрии Джона Теллинга, то, что залито в бочки сегодня, можно будет отправить на прилавки только через семь лет. Но если продажи будут прирастать нынешними темпами, этих запасов окажется недостаточно.
Ирландская ассоциация виски подтверждает опасения производителей, но настроена более оптимистично. По утверждению представителя организации, изначально к 2020 году планировалось удвоить продажи напитка в мире с шести до 12 миллионов девятилитровых кейсов, на данный момент планы подверглись корректировке, и к 2030 году объем продаж должен достичь 24 миллионов. Этому должен способствовать выход на рынок продукции новых винокурен, которая «дозреет» в ближайшие годы.
В 2017 году в России зафиксировали спад потребления недорогого импортного виски. По утверждению производителей, в связи с кризисом покупатели перешли на более дешевые водку и бренди.
Последние новости
Раскрыты планы по приему Украины в НАТО Ефремов: Крымский мост надо отдать Украине Раскрыты причины роста цен на бензин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН180
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост344
Сколько продлилась бы война России и Украины?9
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»2
Умерла Кира Муратова28
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение