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Между «убийством» Бабченко и мафиози из США нашли связь
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Западные СМИ нашли связь между «убийством» Бабченко и мафиозным боссом из США 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Reuters
Американские СМИ утверждают, что нашли общий элемент между делом о постановочном убийстве журналиста Аркадия Бабченко и расследованием якобы сговора России с предвыборным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Задержанный по подозрению в организации (постановочного) убийства журналиста Бабченко Борис Герман, глава украинско-немецкой компании по производству оружия, тесно связан с Семеном Могилевичем, крупным боссом русско-украинской мафии в США, пишет The Daily Beast. Именно с тем Могилевичем, который с 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников.
В то же время, журналисты нашли связь между Могилевичем и Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба Трампа. Оба имени были указаны в 2011 году в судебном иске бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по делу об организационном вымогательстве при президенте Викторе Януковиче.
И хотя прямых связей Могилевича с Трампом нет, признают американские журналисты, есть несколько косвенных. Например, сообщает Inquisitr, что первый заместитель Могилевича по его операциям в США, Вячеслав Иванков руководил американским подразделением из своего кондоминиума в Trump Tower.
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