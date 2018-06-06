Между «убийством» Бабченко и мафиози из США нашли связь

Американские СМИ утверждают, что нашли общий элемент между делом о постановочном убийстве журналиста Аркадия Бабченко и расследованием якобы сговора России с предвыборным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Задержанный по подозрению в организации (постановочного) убийства журналиста Бабченко Борис Герман, глава украинско-немецкой компании по производству оружия, тесно связан с Семеном Могилевичем, крупным боссом русско-украинской мафии в США, пишет The Daily Beast. Именно с тем Могилевичем, который с 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников.
В то же время, журналисты нашли связь между Могилевичем и Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба Трампа. Оба имени были указаны в 2011 году в судебном иске бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по делу об организационном вымогательстве при президенте Викторе Януковиче.
И хотя прямых связей Могилевича с Трампом нет, признают американские журналисты, есть несколько косвенных. Например, сообщает Inquisitr, что первый заместитель Могилевича по его операциям в США, Вячеслав Иванков руководил американским подразделением из своего кондоминиума в Trump Tower.