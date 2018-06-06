Между «убийством» Бабченко и мафиози из США нашли связь

Западные СМИ нашли связь между «убийством» Бабченко и мафиозным боссом из США

Задержанный по подозрению в организации (постановочного) убийства журналиста Бабченко Борис Герман, глава украинско-немецкой компании по производству оружия, тесно связан с Семеном Могилевичем , крупным боссом русско-украинской мафии в США, пишет The Daily Beast. Именно с тем Могилевичем, который с 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников.

И хотя прямых связей Могилевича с Трампом нет, признают американские журналисты, есть несколько косвенных. Например, сообщает Inquisitr, что первый заместитель Могилевича по его операциям в США, Вячеслав Иванков руководил американским подразделением из своего кондоминиума в Trump Tower.