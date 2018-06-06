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В ДНР поймали иностранного агента СБУ
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В ДНР сообщили о задержании агента СБУ, участвовавшего в подготовке покушения на Басурина 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники спецслужб провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в шпионаже в пользу Киева и участии в подготовке покушения на представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина. Об этом, как сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН), заявили в среду в министерстве государственной безопасности (МГБ) республики.
"Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики задержан агент СБУ — гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 1986 года рождения", — приводит ДАН заявление ведомства.
По сведениям МГБ, задержанный по заданию СБУ в течение двух лет проводил тайниковые операции, в том числе вел видеосъемку стратегических объектов и передавал данные о расположении воинских частей ВС ДНР.
"Зимой 2018 года иностранец получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания заместителя командующего оперативным командованием ДНР полковника Эдуарда Басурина", — заявили в министерстве. В МГБ подчеркнули, что полученная им информация "использовалась для подготовки покушения на жизнь Басурина".
В отношении Хальдуна Найефа Саила Харахшеха уже возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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