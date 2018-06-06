Европа вспомнила российских классиков

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The Atlantic: европейские политики неожиданно стали цитировать Достоевского 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Wikimedia Commons
Европейские политики стали цитировать русских классиков, пишет американский журнал The Atlantic.
"В Европе наступил момент Достоевского? Или момент Пушкина?", — рассуждает автор.
Во время ПМЭФ 24 мая в Санкт-Петербурге президент Франции Эммануэль Макрон процитировал слова русского классика Федора Достоевского об Александре Пушкине. А 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте ее перефразировал, выступая с речью перед итальянским правительством, поясняет автор. Речь идет о словах Достоевского, с которыми он выступил в 1880 году на заседании Общества любителей российской словесности в честь открытия памятнику Пушкину.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным отметил, что процитировал речь Достоевского в знак того, что две страны смогли бы найти общий язык.
Обращаясь к одному из великих писателей России Эммануэль Макрон стоит в длинном ряду президентов Франции, которые так или иначе использовали культуру и мягкую силу для укрепления экономических и политических связей. Между тем, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте процитировал Достоевского в качестве разминки перед более серьезным заявлением, в котором он выступил за отмену антироссийских санкций.
Ранее Макрон нашел сходство у разговоров с Трампом и колбасы.
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