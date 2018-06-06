В Германии призвали Европу объединиться с Россией

Немецкие СМИ объяснили, почему Европе надо объединиться с Россией

В одиночку Европа едва ли способна противостоять США , для этого ей необходимо объединиться с Россией Китаем , пишет в статье для издания Suddeutsche Zeitung журналист Руперт Штернат, подчеркивая необходимость объединения с другими странами — участницами ядерной сделки с Ираном в борьбе против Вашингтона.

Отношение США к Европе в обозримом будущем не изменится в лучшую сторону, если сейчас уступить Вашингтону, в дальнейшем отношение будет лишь ухудшаться, предупреждает Штернат.

Необходимо единство всех стран, подписавших "ядерную сделку" с Ираном, включая Китай и Россию. Если европейским политикам удастся договориться об этом единстве, то, убежден журналист, другие страны, в частности Индия и государства Азии и Южной Америки, присоединятся к этой инициативе.

Такая позиция подразумевает также незамедлительную отмену несправедливых санкций против России.

Мирное сосуществование разных европейских народов в долгосрочной перспективе будет возможно лишь в случае, если им удастся договориться о справедливом балансе интересов с Россией. Если вышеупомянутого единства удастся достичь, то США, несмотря на позицию Трампа , придется пересмотреть свою политику, подводит итог Штернат.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Европейские страны раскритиковали такое решение.