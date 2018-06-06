В Германии призвали Европу объединиться с Россией

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Немецкие СМИ объяснили, почему Европе надо объединиться с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В одиночку Европа едва ли способна противостоять США, для этого ей необходимо объединиться с Россией и Китаем, пишет в статье для издания Suddeutsche Zeitung журналист Руперт Штернат, подчеркивая необходимость объединения с другими странами — участницами ядерной сделки с Ираном в борьбе против Вашингтона.
Отношение США к Европе в обозримом будущем не изменится в лучшую сторону, если сейчас уступить Вашингтону, в дальнейшем отношение будет лишь ухудшаться, предупреждает Штернат.
Необходимо единство всех стран, подписавших "ядерную сделку" с Ираном, включая Китай и Россию. Если европейским политикам удастся договориться об этом единстве, то, убежден журналист, другие страны, в частности Индия и государства Азии и Южной Америки, присоединятся к этой инициативе.
Такая позиция подразумевает также незамедлительную отмену несправедливых санкций против России.
Мирное сосуществование разных европейских народов в долгосрочной перспективе будет возможно лишь в случае, если им удастся договориться о справедливом балансе интересов с Россией. Если вышеупомянутого единства удастся достичь, то США, несмотря на позицию Трампа, придется пересмотреть свою политику, подводит итог Штернат.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Европейские страны раскритиковали такое решение.
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