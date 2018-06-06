Шотландец выставил на продажу плащ‐невидимку

Шотландец решил продать плащ‐невидимку

Житель Шотландии разместил в Facebook объявление о продаже плаща‐невидимки. Продавец хотел получить 200 фунтов. Пользователи социальной сети купить уникальную вещь так и не решились.

Владелец плаща разместил две фотографии — одну с плащом в руках, другую — демонстрирующую его возможности. В описании было сказано, что размер волшебной вещи — мужской, имеются два внутренних кармана, цвет — синий, все бирки в наличии. Мужчина сообщил также, что плащ стал ему маловат, поэтому и продается.

Потенциальные покупатели предложили расплатиться за плащ невидимыми деньгами, интересовались непромокаемостью. Нашлись и те, кто советовал не покупать вещь, поскольку она легко может потеряться.

Несмотря на то, что плащ так и не купили, его владелец не огорчился, поскольку разместил объявление ради собственного сына, которого хотел развлечь этим. Мальчик является большим поклонником книг о Гарри Поттере . Продавец невидимого плаща пояснил, что лучшим на свете лекарством является смех, поэтому он ищет способы заставить людей смеяться и забывать о страхах и заботах.