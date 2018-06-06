Ещё
Шотландец выставил на продажу плащ‐невидимку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шотландец решил продать плащ‐невидимку 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: Facebook
Житель Шотландии разместил в Facebook объявление о продаже плаща‐невидимки. Продавец хотел получить 200 фунтов. Пользователи социальной сети купить уникальную вещь так и не решились.
Владелец плаща разместил две фотографии — одну с плащом в руках, другую — демонстрирующую его возможности. В описании было сказано, что размер волшебной вещи — мужской, имеются два внутренних кармана, цвет — синий, все бирки в наличии. Мужчина сообщил также, что плащ стал ему маловат, поэтому и продается.
Потенциальные покупатели предложили расплатиться за плащ невидимыми деньгами, интересовались непромокаемостью. Нашлись и те, кто советовал не покупать вещь, поскольку она легко может потеряться.
Несмотря на то, что плащ так и не купили, его владелец не огорчился, поскольку разместил объявление ради собственного сына, которого хотел развлечь этим. Мальчик является большим поклонником книг о Гарри Поттере. Продавец невидимого плаща пояснил, что лучшим на свете лекарством является смех, поэтому он ищет способы заставить людей смеяться и забывать о страхах и заботах.
Физики и инженеры США представили разработку метаматериала, способного любой подводный объект сделать «прозрачным» для звуковых волн и невидимым для сонаров. Его презентация прошла на ежегодной встрече Американского акустического сообщества в Вашингтоне.
360tv.ru: последние новости
Матвиенко: Россия поддержит семью убитого журналиста Бабченко Минсельхоз не ждет повышения цен из‐за запрета молока из Белоруссии Британцы подсчитали расходы на расследование дела Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пообещала Украине проблемы51
Разгадан способ прослушки любого смартфона1
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1364
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»265
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ251
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение