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Ливанец дважды сорвал джекпот
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Ливанец дважды выиграл джекпот в одной и той же лотерее 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Фортуна дважды улыбнулась гражданину Ливана. Сначала мужчина выиграл главный приз Dubai Duty Free в размере одного миллиона долларов (62,1 миллиона рублей), а затем смог повторить свой успех, сообщило издание Gulf News.
Впервые 73-летний ливанец сорвал джекпот в ноябре 2012 года. Спустя более пяти лет он решил вновь поучаствовать в лотерее, регулярно проводимой магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Дубая. И вот 5 июня мужчина вновь стал миллионеров.
По правилам лотереи Millennium Millionaire, которая проводится почти 20 лет, каждый раз среди участников реализуется по пять тысяч билетов номиналом в тысячу дирхамов ОАЭ. Отмечается, что за время проведения розыгрыша долларовыми миллионерами стали более 160 человек.
Житель Бельгии выиграл 17 миллионов евро в Европейской лотерее. Это произошло в апреле текущего года.
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