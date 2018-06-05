Ливанец дважды сорвал джекпот

Фортуна дважды улыбнулась гражданину Ливана. Сначала мужчина выиграл главный приз Dubai Duty Free в размере одного миллиона долларов (62,1 миллиона рублей), а затем смог повторить свой успех, сообщило издание Gulf News.
Впервые 73-летний ливанец сорвал джекпот в ноябре 2012 года. Спустя более пяти лет он решил вновь поучаствовать в лотерее, регулярно проводимой магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Дубая. И вот 5 июня мужчина вновь стал миллионеров.
По правилам лотереи Millennium Millionaire, которая проводится почти 20 лет, каждый раз среди участников реализуется по пять тысяч билетов номиналом в тысячу дирхамов ОАЭ. Отмечается, что за время проведения розыгрыша долларовыми миллионерами стали более 160 человек.
Житель Бельгии выиграл 17 миллионов евро в Европейской лотерее. Это произошло в апреле текущего года.