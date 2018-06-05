Ливанец дважды сорвал джекпот

Ливанец дважды выиграл джекпот в одной и той же лотерее

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Фортуна дважды улыбнулась гражданину Ливана . Сначала мужчина выиграл главный приз Dubai Duty Free в размере одного миллиона долларов (62,1 миллиона рублей), а затем смог повторить свой успех, сообщило издание Gulf News. Впервые 73-летний ливанец сорвал джекпот в ноябре 2012 года. Спустя более пяти лет он решил вновь поучаствовать в лотерее, регулярно проводимой магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Дубая . И вот 5 июня мужчина вновь стал миллионеров. По правилам лотереи Millennium Millionaire, которая проводится почти 20 лет, каждый раз среди участников реализуется по пять тысяч билетов номиналом в тысячу дирхамов ОАЭ . Отмечается, что за время проведения розыгрыша долларовыми миллионерами стали более 160 человек. Житель Бельгии выиграл 17 миллионов евро в Европейской лотерее. Это произошло в апреле текущего года.