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Боец ВСУ рассказал о пребывании в плену в ДНР
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Боец ВСУ рассказал о развлечениях «свиноводов» в плену у ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский военный Алексей Кириченко рассказал о том, чем занимался, когда находился в плену у ополченцев ДНР.
В плен Кириченко попал в 2014 году и оставался пленным почти три с половиной года. Как передает УНИАН, «боец рассказал, что в неволе имел при себе Библию».
В плену у него была тетрадь. В ней Кириченко изобразил «макет будущего дома, который он хочет сделать из глины», а также записал расписание тренировок. По утверждению Кириченко, пленные занимались спортом, чтобы согреться.
Кроме того, сказано, что «Кириченко вел дневник — прямо между книжных строк», а из «последнего листа бумаги» он сделал сатирическую газету «Тюремный укроп», выпуск которой посвятил «волынской свинье».
«С нами парень сидел, он сказал, как-то так ляпнул, что на Волыни у них свиньи за год вырастают до 500 кг, и ребята, соответственно, его там чуть не избили. Ребята решили, эксперты-свиноводы, что технически волынская свинья может достигать 500 кг, но у нее должно быть тогда три моста. Эта свинья должна иметь рога, потому что она на Волыни ими добывает янтарь», — рассказал Кириченко.
Также сообщается, что пленные «учили языки». УНИАН сообщает, что Кириченко «на маленьких бумажках» записал 2 тыс. английских слов и примерно 1 тыс. немецких.
Кириченко участвовал в майдане в Харькове, до конфликта в Донбассе не был военным.
Из плена был освобожден во время большого декабрьского обмена.
Напомним, в конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными. Украинской стороне передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно.
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