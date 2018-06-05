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На самолете Качиньского нашли следы взрыва
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Польские эксперты нашли следы взрыва на Ту-154, в котором погиб Качиньский 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Взрывчатое вещество найдено как минимум на одной из жертв крушения самолета под Смоленском
Польская правительственная подкомиссия обнаружила следы взрывчатых веществ на останках как минимум одной из жертв крушения под Смоленском самолета 154М 10 апреля 2010 года, передает ТАСС.
«В соответствии с имеющимися доказательствами многочисленные части самолета, а также тело как минимум одной из жертв, исследованное специальными устройствами, в том числе хроматографическим методом, показали наличие взрывчатых веществ», — утверждается в распространенном подкомиссией заявлении. В документе также содержится информация о том, что подкомиссия не располагает «никакой информацией или доказательствами, указывающими на наличие взрывчатых веществ в почве в районе места происшествия».
10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было снижение самолета ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг. В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.
С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий. Эта подкомиссия, подводя в апреле прошлого года итоги своей работы, уже утверждала, что на борту самолета произошел взрыв. Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили гипотезу о вероятности взрыва на борту Ту-154М, о чем неоднократно заявляла в том числе польская прокуратура.
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