Курц назвал Россию сверхдержавой

Канцлер Австрии назвал Россию сверхдержавой

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц после завершения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Курц выразил надежду, что «Россия внесет свой вклад в то, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира».

Канцлер также предположил, что благодаря более интенсивному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Евросоюзом и Россией.

Путин после встречи с канцлером Австрии заявил, что Вена готова подключиться к гуманитарным акциям в Сирии.