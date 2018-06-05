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Курц назвал Россию сверхдержавой
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Канцлер Австрии назвал Россию сверхдержавой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия как сверхдержава имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц после завершения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Курц выразил надежду, что «Россия внесет свой вклад в то, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира».
Канцлер также предположил, что благодаря более интенсивному диалогу будет достигнут прогресс в отношениях между Евросоюзом и Россией.
Путин после встречи с канцлером Австрии заявил, что Вена готова подключиться к гуманитарным акциям в Сирии.
Ранее во вторник Путин прилетел в Вену для переговоров с Александером Ван дер Белленом и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, перед визитом Путина в Вену у него взял интервью один из самых известных австрийских журналистов Армин Вольф.
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