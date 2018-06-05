Порошенко довел Симоньян до слез

Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.