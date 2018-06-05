Порошенко довел Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что термин «вождь» в русском языке якобы означает «фюрер».
Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.
«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?», — написала Симоньян в своем Twitter.
Ранее Порошенко в интервью El Pais заявил, что «термин „вождь“ в русском языке означает „фюрер“, отметив, что глава RT должна знать о такой трактовке значения этого слова.
В марте Симоньян обрадовалась победе Владимира Путина на президентских выборах и назвала его „вождем“.