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Сенцов обратился к лидерам G7
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Сенцов попросил G7 помочь победить в «войне» с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский режиссер Олег Сенцов, который в колонии Лабытнанги отбывает наказание за подготовку теракта, написал письмо лидерам стран «Большой семерки», попросив их помочь победить в «гибридной войне» с Россией.
В письме он поблагодарил лидеров G7 за то, что они делают для Украины, отметив, что сделать предстоит «еще многое». «Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом», — приводит текст письма Сенцова «Громадське».
Он также выразил надежду на то, что они помогут что-то сделать для судьбы «украинских политзаключенных».
«Не будете сосредотачиваться на одной личности, например, на мне, а поможете другим», — отметил режиссер.
Украинский режиссер-документалист Олег Сенцов в августе 2015 года признан виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорен к 20 годам колонии. Его предполагаемый сообщник Александр Кольченко был осужден на 10 лет.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, он требует освободить 64 «украинских политзаключенных в России».
В Раде предложили обменять 23 осужденных россиян на Сенцова.
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