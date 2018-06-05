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Прилепин прокомментировал слова Путина о Донбассе
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Прилепин: Только Путин знает, что за особый статус может быть у Донбасса 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Kremlin.ru
Писатель заявил НСН, что аналогия с Чечнёй была приведена российским лидером лишь для словесного сравнения.
Президент России Владимир Путин предложил путь разрешения конфликта в Донбассе. По его словам, региону необходимо предоставить особый статус в составе Украины по аналогии с тем, как Чечня получила права автономии в составе РФ. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF в преддверие визита в Вену. Расшифровка беседы с российским лидером опубликована на сайте Кремля.
Писатель, заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной ДНР Захар Прилепин в эфире НСН предположил, что сравнение с Чеченской республикой было сделано обобщенно, в то время как истинный смысл потенциального «особого статуса» Донбасса известен лишь главе государства.
«Я не вправе комментировать высказывания нашего президента в том виде, как я их понимаю. Потому что это сфера большой политики. Конечно, Донбасс уже сейчас находится в суперособом статусе по отношению к остальной Украине. Я думаю, что в слова «особый статус» Владимир Владимирович вкладывает максимально широкие смыслы, которые на уровне словесных выражений могут быть похожи на особый статус Чечни. Конечно же, в случае Донбасса речь идёт о чём-то совсем другом, о чём мы даже не догадываемся», — заявил Прилепин.
В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заметил по этому поводу, что для придания Донбассу особого статуса вначале необходимо прекратить военные действия в регионе. Только после этого, по его мнению, можно начинать широкое обсуждение в Украине вопроса определения статуса Донбасса.
Добавим, что глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что для разрешения конфликта в регионе необходим прямой диалог между республиками и Киевом. По его словам, ни миротворцы, ни подключение к обсуждению США не решат проблему.
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