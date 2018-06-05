Донбасс обратился к Киеву

Глава ДНР призвал власти Украины к прямому диалогу с Донбассом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходим прямой диалог с Киева с самопровозглашенными республиками, и выразил надежду на его активизацию.

Ранее в "Оппозиционном блоке" заявили о необходимости прямого диалога Киева и республик Донбасса.

"Там (в Киеве — ред.) начинается понимание, что проблемы войны не решишь без прямого диалога. Прискорбно, что об этом говорит оппозиция, а не лидеры государства. Ситуация меняется, ждем, когда об этом будет говорить правительство", — заявил Захарченко во вторник журналистам.

Он также отметил, что никакое изменение существующего формата переговоров по урегулированию в Донбассе без прямого диалога Донецка и Киева не улучшит ситуации.