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Донбасс обратился к Киеву
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Глава ДНР призвал власти Украины к прямому диалогу с Донбассом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходим прямой диалог с Киева с самопровозглашенными республиками, и выразил надежду на его активизацию.
Ранее в "Оппозиционном блоке" заявили о необходимости прямого диалога Киева и республик Донбасса.
"Там (в Киеве — ред.) начинается понимание, что проблемы войны не решишь без прямого диалога. Прискорбно, что об этом говорит оппозиция, а не лидеры государства. Ситуация меняется, ждем, когда об этом будет говорить правительство", — заявил Захарченко во вторник журналистам.
Он также отметил, что никакое изменение существующего формата переговоров по урегулированию в Донбассе без прямого диалога Донецка и Киева не улучшит ситуации.
"Никакие миротворцы, ни подключение США. Только прямое общение Донецка и Киева", — сказал Захарченко.
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