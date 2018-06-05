Италия выступила против антироссийских санкций

Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций, ударяющих по экономике и гражданскому обществу РФ. Об этом заявил во вторник премьер-министр Джузеппе Конте, выступая в Сенате (верхняя палата парламента), где должно состояться голосование по вотуму доверия его кабинету, состоящему из представителей партий "Движение "5 звезд" и "Лига".
"Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении РФ, особенно тех [санкций], что ударяют по экономике и гражданскому обществу РФ", — сказал он.
Конте добавил, что Италия "будет полностью открыта России, которая в последние годы укрепила свою международную роль в разрешении геополитических кризисов". При этом премьер подчеркнул, что Италия останется страной Североатлантического альянса, а США остаются "традиционно привилегированным партнером".
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.