«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии

Международная организация Amnesty International обвинила американскую коалицию в Сирии в совершении военных преступлений во время освобождения Ракки от ИГ*. По словам правозащитников, войска США и их союзники использовали при бомбардировке города фосфор, уничтожали объекты жизненно важной инфраструктуры и мародёрствовали. Сейчас от Вашингтона требуют выплатить компенсации пострадавшим и провести суд над военными преступниками, а также наладить мирную жизнь в до сих пор не разминированном городе. Готовы ли Штаты выполнить эти требования, выяснял RT.

«Такое случается»

Международная правозащитная организация Amnesty International 5 июня выпустила доклад, посвящённый нарушениям прав человека при освобождении от ИГ сирийского города Ракка. Операция, длившаяся с июня по октябрь 2017 года, проводилась силами международной антитеррористической коалиции, в которой первую скрипку играли Соединённые Штаты. Военные США, Франции Великобритании обеспечивали воздушную и огневую поддержку действовавшим на земле курдским Сирийским демократическим силам.

Представители Amnesty в феврале 2018 года побывали в местах, где велись боевые действия, и пообщались с очевидцами. Их показания и легли в основу доклада, в котором утверждается, что действия коалиции в отношении мирных жителей города могут расцениваться как военные преступления.

«Информация, собранная Amnesty International непосредственно в Ракке, в том числе путём осмотра мест событий и опроса очевидцев и выживших, в ряде случаев указывает на то, что войска коалиции не принимали всех возможных мер для минимизации возможного урона среди мирного населения, а в некоторых случаях — наносили удары, заведомо чреватые большими жертвами среди гражданских лиц, или не делали различия между военными и гражданскими объектами, что является нарушением принципов разборчивости и пропорциональности, — утверждается в опубликованном 5 июня докладе. — Непропорциональные и неразборчивые удары, приводящие к жертвами среди мирного населения, являются военными преступлениями».

В свою очередь официальный представитель американской антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке полковник Шон Райэн заявил, что американские бомбёжки города, долгое время слывшего «столицей» ИГИЛ, были одними из самых точных в истории.

«Мы освободили Ракку. Пришлось ли за это заплатить? Конечно, но это военное время, и такое иногда случается», — добавил полковник.

«Отработанная технология»

Ранее правозащитники и международные наблюдатели неоднократно обвиняли Соединённые Штаты в нарушениях международного гуманитарного права в Сирии, особенно при освобождении провинции Ракка и её столицы. Так, в самом начале операции о применении токсичного белого фосфора при бомбардировках Ракки сообщала Human Rights Watch

Позже неоднократно с обвинениями в адрес США выступала Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. Она отмечала, в частности, что США не предпринимают необходимых мер для уменьшения числа жертв среди мирного населения, бомбят школы и мечети, в том числе зная, что боевиков, среди находившихся в зданиях, нет. Как заявило в октябре 2017 года Минобороны России , «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стёртого с земли англо-американскими бомбардировками». По мнению иностранных наблюдателей, число погибших мирных жителей при штурме Ракки составило более 1000 человек из 45 тыс., остававшихся в нём к началу американской блокады, но реальное число жертв не поддаётся оценке.

«Это уже давно и хорошо отработанная технология, — прокомментировал RT тактику США в Сирии заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. — Соединённые Штаты, когда сами участвуют в боевых действиях, предпочитают использовать ковровые бомбардировки, буквально уничтожая всё живое. Это и произошло в Ракке».

По данным доклада Amnesty International, американская коалиция в Ракке также целенаправленно уничтожала источники питьевой воды при осаде города, а союзные ей бойцы Сирийских демократических сил занимались мародёрством после освобождения города. Необходимые работы по расчистке завалов зачастую просто не велись, а разминирование Ракки до сих пор не закончено.

Причины катастрофы

Российская военная полиция следит за восстановлением Алеппо © Пресс-служба Минобороны

Тот факт, что по прошествии более 8 месяцев после освобождения Ракки от ИГ город до сих пор лежит в руинах, более всего беспокоит возвращающихся жителей. Как отмечает Amnesty, одним из вопросов, которые часто задавали их исследователям горожане — почему страны, потратившие колоссальные деньги на военную операцию, не могут предоставить им необходимой помощи. В апреле 2018 года заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок отмечал, что разрушено более 80% зданий Ракии. По данным Минобороны России, оставленные под развалинами трупы создают риск эпидемий.

«По оценкам экспертов ООН, опытных военных корреспондентов и сотрудников Amnesty International, занимавшихся расследованием в зоне конфликта, уровень разрушений в Ракке превосходит всё, что наблюдалось ранее в ходе других вооруженных конфликтов», — отмечается в докладе Amnesty.

Россия , и ООН не раз заявляли, что мины, оставленные террористами и неразорвавшиеся снаряды и авиабомбы коалиции, представляют смертельную опасность для почти 100 тысяч человек, вернувшихся в родные места. Это почти половина от довоенного населения города. Отмечаются факты дискриминации местного арабского населения курдскими бойцами СДС по этническому признаку.

Однако США не спешат с восстановлением Ракки. В мае 2018 года американские СМИ сообщили о решении администрации Дональда Трампа прекратить выделение средств на восстановление северо-западных районов Сирии.

По мнению экспертов, лучшей демонстрацией того, как отличаются подходы России и США в Сирии, является сравнение судеб Ракки и Алеппо. Оба города пережили многомесячную осаду и тяжёлые бои. Однако Алеппо, который брали сирийские войска при поддержке российских ВКС, уже вернулся к мирной жизни, идёт его активное восстановление, а Ракка лежит в руинах.

«Американское присутствие там нацелено на то, чтобы не допустить возвращения гражданских властей подконтрольных официальному Дамаску», — объяснил RT причины сложившейся ситуации президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Однако курдские власти, на которые ставят США, оказались неспособны наладить мирную жизнь. Другая причина, по словам эксперта, то, что американцы изначально не считались с потерями местного населения, необходимостью оказывать ему помощь и разминировать территории как значимым фактором своего присутствия.

«У американцев не стояло такой задачи, у них была одна цель — бомбить и поддерживать местные формирования», — подчёркивает политолог.

«Ни американская армия, ни руководство США не участвуют в гуманитарных проектах, и Ракка оказалась вне сферы внимания гуманитарных миссий», — отмечает эксперт.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин полагает, что отказ от восстановления Ракки и превращение её в «мёртвый город» призваны скрыть правду о жертвах среди мирных жителей, погребённых под завалами.

«Никогда не несли ответственность»

Изучая действия американцев в Ракке, правозащитники из Amnesty International поймали западную коалицию и на откровенной лжи. Речь идёт об эпизоде с эвакуацией в октябре 2017 года из города боевиков ИГ. В сообщениях, распространённых коалицией, утверждалось, что переговоры вели лишь курды, и инициатива поступила от неких «представителей местных племён».

Сообщалось, что уход террористов поможет спасти жизни мирных жителей и даже начать их вывод из города, а боевики при выходе будут подвергаться проверке. На деле террористы не только захватили с собой заложников в качестве живого щита, но и оружие и боеприпасы. Кроме того, местные жители рассказали представителям Amnesty International, что из города по предоставленному коалицией коридору смогли безопасно выехать как раз боевики, а мирным гражданам пришлось самим искать пути спасения.

«Когда мы услышали, что объявлено перемирие и нам позволят покинуть Ракку, мы решили, было, что это делается ради нас, гражданских. Но когда приехали автобусы, мы поняли, что они предназначаются для боевиков ИГИЛ. Нам пришлось выбираться из города самостоятельно. Я просто не могла в это поверить, но мы были рады, что нам хоть как-то удалось уйти», — цитирует доклад показания одной из беженок.

Кроме того, коалиция США не спешит признавать вину за нанесённые разрушения и гибель мирных жителей, отмечает Amnesty. Среди рекомендаций правозащитников — помимо расследования всех эпизодов возможного нарушения международного гуманитарного права в Ракке — выплата компенсаций пострадавшим. Однако, по мнению экспертов, на это жители бывшей столицы ИГИЛ могут даже не рассчитывать.

«Американцы никогда не несли ответственность за свои действия и не собираются это делать в будущем», — отмечает Кошкин.

«Это чисто пропагандистские лозунги, если уж расследовать военные преступления в Ракке, то надо начинать с президента, министра обороны и генералов, которые планировали эту операцию», — прокомментировал предложения правозащитников Матузов.

С точки зрения политолога, покончить со страданиями сирийцев на «освобождённых» США территориях можно лишь одним способом.

«Гуманитарная ситуация может быть разрешена только одним путём, — считает Матузов. — Передать немедленно освобождённые от террористов районы под контроль законных властей. До тех пор, пока этого не будет сделано, ожидать решения гуманитарных проблем бессмысленно».

«Альтернативы передаче территорий под контроль официального Дамаска просто нет», — подытожил Кошкин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Запрещена в РФ.