США официально обвинили в военных преступлениях

Amnesty International обвинила коалицию во главе с США в убийстве мирных жителей в Ракке

Международная организация Amnesty International обвинила международную коалицию во главе с США в убийстве сотен мирных жителей сирийской Ракки и разрушении большей части города во время операции сил в 2017 году. Об этом говорится в новом докладе правозащитников.

«Четырёхмесячная военная операция, выполнявшаяся коалицией во главе США по свержению «Исламского государства»* убила сотни мирных граждан, ранила гораздо больше (людей), и разрушила большую часть города», — говорится в предисловии к докладу.

Документ содержит свидетельства четырёх семей из Ракки, которые пострадали от военной операции в городе.

«Имеются убедительные доказательства того, что авиация и артиллерия коалиции убила и ранила тысячи гражданских (лиц), в том числе во время непропорциональных и неизбирательных атак, которые нарушают международное гуманитарное право и являются потенциальными военными преступлениями», — пишут авторы доклада.

Amnesty International отмечает, что никакого расследования преступлений самой коалицией не ведётся.

«Восемь месяцев спустя коалиция продолжает отрицать человеческую трагедию, к которой привела военная кампания», — отмечают правозащитники.

Amnesty International призывает членов коалиции к оперативному и беспристрастному расследованию нарушений международного права и убийств мирных граждан. Кроме того, правозащитники призывают предоставить компенсацию пострадавшим.

В декабре 2017 года в Минобороны России заявили, что главное «достижение» коалиции во главе с США в борьбе с ИГ — это уничтожение массированными бомбардировками Ракки вместе с мирными жителями.