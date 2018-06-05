США официально обвинили в военных преступлениях

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Amnesty International обвинила коалицию во главе с США в убийстве мирных жителей в Ракке 

RT на русском 33 минуты назад
Международная организация Amnesty International обвинила международную коалицию во главе с США в убийстве сотен мирных жителей сирийской Ракки и разрушении большей части города во время операции сил в 2017 году. Об этом говорится в новом докладе правозащитников.
«Четырёхмесячная военная операция, выполнявшаяся коалицией во главе США по свержению «Исламского государства»* убила сотни мирных граждан, ранила гораздо больше (людей), и разрушила большую часть города», — говорится в предисловии к докладу.
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Документ содержит свидетельства четырёх семей из Ракки, которые пострадали от военной операции в городе.
«Имеются убедительные доказательства того, что авиация и артиллерия коалиции убила и ранила тысячи гражданских (лиц), в том числе во время непропорциональных и неизбирательных атак, которые нарушают международное гуманитарное право и являются потенциальными военными преступлениями», — пишут авторы доклада.
Amnesty International отмечает, что никакого расследования преступлений самой коалицией не ведётся.
«Восемь месяцев спустя коалиция продолжает отрицать человеческую трагедию, к которой привела военная кампания», — отмечают правозащитники.
Amnesty International призывает членов коалиции к оперативному и беспристрастному расследованию нарушений международного права и убийств мирных граждан. Кроме того, правозащитники призывают предоставить компенсацию пострадавшим.
В декабре 2017 года в Минобороны России заявили, что главное «достижение» коалиции во главе с США в борьбе с ИГ — это уничтожение массированными бомбардировками Ракки вместе с мирными жителями.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Комментарии8  Ещё 7 источников 
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