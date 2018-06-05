Обзор зарубежных СМИ: За что ненавидят Израиль 

Украина оштрафует Сирию
Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, совершив полет в Крым, проверила Украину «на прочность», сообщает «РБК-Украина». В апреле Cham Wings Airlines доставила в аэропорт Симферополя министра экономики Сирии Самера аль-Халиля и других сирийских чиновников, нарушив «запрет» на полеты в Крым, который установила Украина. Как рассказали изданию в местной Госавиаслужбе, ведомство намерено оштрафовать Cham Wings Airlines на 85-136 тысяч гривен за нарушение моратория на полеты в Крым.
За что Россия любит и не любит Овечкина
Американская газета Washington Post рассказала, за что хоккеиста Александра Овечкина любят и не любят в России. По словам автора статьи, любят нападающего «Вашингтон Кэпиталз» за то, что он является «ядром» клуба НХЛ, играющего в финале Кубка Стэнли. Впрочем, тот же самый факт вызывает и недовольство некоторых болельщиков, которые предпочли бы видеть Овечкина играющим за российскую команду.
Каким должен быть «современный русский мужик»
Корреспондент датской телерадиокомпании DR побывал в Самаре и выяснил, каким должен быть «современный русский мужик». По его словам, новые русские мужики — такие, как президент России Владимир Путин: они не пьют и ведут подвижный образ жизни, например, занимаются боевыми искусствами или рыбачат, «чтобы жить дольше». Более того, датский журналист уверен, что Путин рассматривает чемпионат мира по футболу 2018 года именно как пропаганду здорового образа жизни, которая поможет россиянам позабыть о вредных привычках.
Чемпионат мира по политике 2018 года
Чемпионат мира по футболу 2018 года был «пронизан» политикой с самого начала, отмечает автор статьи в чешском журнале Reflex. По словам журналиста, как только ФИФА выбрала Россию хозяйкой мундиаля, начались разговоры о возможных подтасовках, так как она якобы была самым «нефутбольным» вариантом. В 2014-м немецкие политики призывали лишить Россию права проведения турнира за «аннексию» Крыма, а за три месяца до начала чемпионата западные политики вновь заговорили о бойкоте в связи с «причастностью» России к отравлению шпиона Сергея Скрипаля.
За что ненавидят Израиль
«Задиристость» Израиля — часть его эффективной политики сдерживания, считает автор статьи в норвежской газете Aftenposten. По его словам, израильская политика заключается в чрезмерно жестких ответных мерах, так как территория страны мала и окружена врагами, что заставляет власти еврейского государства быть готовыми ответить на любое нападение мгновенно, ведь иначе страна будет быстро захвачена.
«За это многие ненавидят Израиль», — уверен журналист.