Обзор зарубежных СМИ: За что ненавидят Израиль

Украина оштрафует Сирию

За что Россия любит и не любит Овечкина

Каким должен быть «современный русский мужик»

Чемпионат мира по политике 2018 года

Чемпионат мира по футболу 2018 года был «пронизан» политикой с самого начала, отмечает автор статьи в чешском журнале Reflex. По словам журналиста, как только ФИФА выбрала Россию хозяйкой мундиаля, начались разговоры о возможных подтасовках, так как она якобы была самым «нефутбольным» вариантом. В 2014-м немецкие политики призывали лишить Россию права проведения турнира за «аннексию» Крыма, а за три месяца до начала чемпионата западные политики вновь заговорили о бойкоте в связи с «причастностью» России к отравлению шпиона Сергея Скрипаля

За что ненавидят Израиль

«Задиристость» Израиля — часть его эффективной политики сдерживания, считает автор статьи в норвежской газете Aftenposten. По его словам, израильская политика заключается в чрезмерно жестких ответных мерах, так как территория страны мала и окружена врагами, что заставляет власти еврейского государства быть готовыми ответить на любое нападение мгновенно, ведь иначе страна будет быстро захвачена