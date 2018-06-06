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Крым обратился с просьбой к ООН
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Крым обратился с просьбой к ООН 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
В Крыму призвали мировое сообщество решительно отреагировать на политику дискриминации русского языка в ряде стран, в частности, Молдавии, Украине и Латвии.
Соответствующий призыв содержится в заявлении IV международного Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство", передает РИА Новости.
Конечной целью дискриминации русского языка, по мнению участников форума, является не только его исключение из различных сфер общественной жизни, но и вытеснение русскоязычных жителей из этих стран.
>> Почему русский язык выдавливают с постсоветского пространства
Участники форума назвали соответствующую политику грубым нарушением прав человека и потребовали от парламентского сообщества, международных правозащитных организаций, мировой общественности, верховного комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека дать ей объективную оценку.
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