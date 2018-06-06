Крым обратился с просьбой к ООН

Украине и Латвии. Крыму призвали мировое сообщество решительно отреагировать на политику дискриминации русского языка в ряде стран, в частности, Молдавии

РИА Новости. Соответствующий призыв содержится в заявлении IV международного Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство", передает

Конечной целью дискриминации русского языка, по мнению участников форума, является не только его исключение из различных сфер общественной жизни, но и вытеснение русскоязычных жителей из этих стран.