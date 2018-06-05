В Германии требуют выслать посла США

Дипломатический скандал в Германии. Немецкие политики требуют выслать посла США

Дипломатический скандал в Германии . Правительство требует объяснений от американского посла, который открыто поддержал «правых» в интервью изданию Breitbart.

«Не дипломат, а правоэкстремистский колониальный офицер». Так Ричарда Гренелля назвал Мартин Шульц — еще полгода назад главный конкурент Меркель на выборах. Интервью дипломата возмутило политическую элиту страны. Назначенный всего месяц назад американский посол в Германии Гренелль заявил, что хочет помочь консерваторам Европы объединится, причем они к нему обращаются сами, а приход к власти Трампа пробудил в Германии «молчаливое большинство», которое не довольно политикой в отношение беженцев, налогами и бюрократией.

МИД Германии тут же потребовал объяснений: что именно имел ввиду Гренелль, говоря о планах усилить влияние правых в Евросоюзе ? И почему вообще посол США вмешивается во внутренние дела Германии? Лидер партии «Левых» Сара Вагенкнехт потребовала выслать посла за такие «советы».

Ханно Хармиш, вице-спикер партии «Левых»:

«Ричард Гренель весьма удивительный парень, странный и крайне «правый». Он, еще не приземлясь на немецкую землю, уже дал по «Твиттеру» советы немецкому правительству, что и как надо делать, как будто он президент Германии. Он угробит традиционные атлантические отношения со Штатами. Уже год назад канцлер Меркель сказала, что нельзя рассчитывать на бывших друзей за Атлантикой. Это между партнерами довольно серьезные слова, но Трамп плюет на это. Он принимал там французского президента, как короля, и Меркель, как повариху. Единственный ответ от немецкой стороны на такие слова: было бы хорошо, если бы он так быстро, как это возможно, уехал из Германии и мы бы его больше не видели».

Это не первое скандальное заявление Гренелля. В первый день его назначения 8 мая — а он совпал с заявлением Трампа о выходе из соглашения с Ираном — посол написал в Twitter, что немецкие компании должны немедленно покинуть Иран. Хотя Германия даже из сделки выходить не собиралась. Тогда это, скорее, восприняли, как недоразумение. Человек новый, вдруг чего не знает. Объяснили, но не помогло. И это очень тревожные симптомы. Подобные заявления от американских послов слишком давно не звучали в адрес Германии, если вообще когда либо были.

Борис Райтшустер, немецкий журналист:

«Это высказывание — признак сильнейшего трения между Германией и США. Это крайне тревожно. При всех проблемах и разногласиях Америка — главный партнер Германии. Америка 60 с лишнем лет обеспечивала нашу безопасность и сейчас ее гарант, у нас армия не очень сильна. И то, что сейчас такие сильные разногласия, настораживает. Эти отношения уже крайне плохие. С их точки зрения подлизывания перед Москвой. Там очень злятся, что Германия хочет строить «Северный поток — 2» вместе с Россией. Если сейчас смотреть немецкие СМИ, то ощущение, что самая сильная опасность для мира и самый страшный политик — это Дональд Трамп. Я не считаю, что он самая большая опасность. Я верю в американскую демократию: независимая фемида, они довольно сильные и даже выдержат Трампа и с ним справятся».

Этот конфликт вряд ли перерастет во что-то серьезное. Меркель, как всегда, промолчит, считает руководитель главного бюро немецко-российского экономического союза Петер Шпари.

Петер Шпари, руководитель главного бюро немецко-российского экономического союза:

«Ничего не изменилось. Американцы остаются нашими друзьями, НАТО — довольно крепкий союз, для того, чтобы выдержать пару штормов. Мы оптимистичны и уверены. Канцлер не должна комментировать мнение каждого посла. Она стоит на много уровней выше посольств. Мы можем послов критиковать, но это не ее задача. Они делает свою работу, мы это переживем».