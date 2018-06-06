Макрон сравнил разговор с Трампом с содержимым сосисок

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.

По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".

Ранее источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным". Как сообщал телеканал BFMTV, французский президент назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий, подчеркнув, что эти меры являются ошибкой.