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Макрон сравнил разговор с Трампом с содержимым сосисок
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Макрон сравнил разговор с Трампом с содержимым сосисок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jim Watson
Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о своих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, привел приписываемую германскому канцлеру Отто фон Бисмарку цитату, сообщает Ouest France.
"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.
По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".
Ранее источник CNN сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным". Как сообщал телеканал BFMTV, французский президент назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий, подчеркнув, что эти меры являются ошибкой.
В минувший четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.
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