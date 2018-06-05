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Трамп закрывает двери для гениев
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Bloomberg: Трамп закрывает двери для гениев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Evan Vucci/AP
Планы администрации президента США по визовому ограничению для студентов из Китая не самый лучший вариант борьбы с проблемой кражи Китаем интеллектуальной собственности, пишет колумнист Bloomberg.
В материале отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах по ограничению выдачи виз для китайских студентов, которые едут в Соединенные Штаты обучаться по программам робототехники, авиации и высокотехнологичного производства. Визы будут ограничены одним годом, помимо этого, разрешения на них будет труднее получить.
Со стороны американских властей — это попытка защитить государство от "китайского промышленного шпионажа", который приводит к потере их конкурентного преимущества и сокращению рабочих мест и зарплаты в США, отмечается в материале.
По мнению автора Bloomberg, кража интеллектуальной собственности является серьезной проблемой, однако она характерна для открытых обществ, которые конкурируют с закрытыми и централизованно управляемыми странами.
За последнее десятилетие количество китайских студентов на территории страны заметно увеличилось. Все эти учащиеся оплачивают высокую стоимость обучения, именно она помогает субсидировать образование коренным американцам. Автор отмечает, что иммиграция — это преимущество открытого общества, именно поэтому США стоит принимать чужих людей, нежели идеи.
В последнее время, однако, констатирует колумнист, иррациональный страх перед иностранцами возвращается в американскую политику. По его мнению, такую тенденцию показывают аресты и задержания американских граждан в основном латиноамериканского происхождения.
Ранее Трамп объявил о "смерти" программы по защите иммигрантов.
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