Готовится возвращение Саакашвили. Грузины в шоке

Второе пришествие

Пятый день в Тбилиси не прекращаются акции протеста, поводом для которых стал приговор по резонансному делу об убийстве двух школьников. Очень скоро выступления приобрели политическую окраску, и вместе с требованиями справедливого правосудия прозвучали призывы к отставке правительства. На трибунах появились представители оппозиционных партий — преимущественно сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили . Последнее обстоятельство стало тревожным сигналом для грузинского общества, в котором отношение к опальному политику крайне неоднозначное. Кому нужна очередная грузинская революция и чем она может закончиться, разбиралась «Лента.ру»

Такая реальность

То, что происходит сегодня в Грузии , без преувеличения можно назвать тревожным ожиданием. Проходя по улицам Тбилиси, не покидает ощущение, что люди не говорят ни о чем, кроме массовых акций протеста, которые за последние несколько дней стали привычным явлением в столице. Молодые пары, расположившись на летних террасах кафе, уже не воркуют, нежно глядя друг на друга, а сосредоточенно смотрят прямой эфир новостей на смартфоне.

Парни, которые обычно беззаботно сидят на корточках во дворе, пьют пиво и присвистывают вслед проходящей мимо девушке, сейчас поглощены непривычной для них беседой на политические темы. «А если Мечта (правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия") уйдет?» — говорит один из них, глядя на товарищей. Остальные молча опускают глаза. В супермаркете кассирша обслуживает невыносимо долго, потому что все ее внимание устремлено на экран телевизора. Покупатели ее особо не торопят, так как их взгляды направлены туда же. Выпуск новостей. Репортаж с очередного митинга у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Та же трансляция доносится из раскрытого окна проезжающего такси: «Сколько можно этих провокаций?», «Не позволим политикам играть нашими судьбами!» И словно резюмируя все увиденное и услышанное, остановившийся у пешеходного перехода молодой человек в ожидании зеленого света говорит кому-то по телефону: «Вот такая вот у нас реальность на сегодняшний день…»

Создается впечатление, что жители столицы сегодня забыли о своих собственных делах и проблемах. О событиях, происходящих в столице, а с недавних пор и по всей стране, говорит не только самый ленивый, но даже самый аполитичный человек.

Пошатали систему

Зазу Саралидзе, отца убитого в подростковой разборке Давида Саралидзе, давно окрестили отцом-героем. Отцом, который собрал вокруг себя тысячи сопереживающих его горю граждан. Он их призвал выйти на улицы ради того, чтобы справедливость и правосудие восторжествовали.

Однако буквально на глазах эти гражданские акции переросли в политический митинг с участием верных соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили, который бежал из страны, когда партия «Грузинская мечта» одержала одну победу за другой — на парламентских и президентских выборах. Вернуться в страну он не может — из аэропорта его прямиком отправят в тюрьму, так как суд заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили также обвиняют в том, что в 2008 году он злоупотреблял своими служебными полномочиями. А именно, в обход комиссии по помилованию сократил сроки пребывания в тюрьме осужденным по делу об убийстве Гиргвлиани сотрудникам МВД Грузии. В итоге их освободили условно-досрочно.

По официальной версии, у банкира произошла ссора с высокопоставленными чиновниками МВД в одном из тбилисских баров. Утром тело Гиргвлиани нашли за городом со следами насильственной смерти.

По иронии судьбы сегодня маргинальное политическое сообщество соратников Саакашвили, о которых еще недавно если и вспоминали, то только в связи с их прошлыми «подвигами», стоит на проспекте Руставели и обвиняет действующие власти в том, что они покровительствуют убийце 16-летнего Давида Саралидзев.

Впрочем, и сама тема правосудия как-то незаметно отошла на второй план. На данный момент главным и, пожалуй, единственным требованием демонстрантов является отставка действующего правительства во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили . «Система должна рухнуть», — снова и снова по очереди и наперебой выкрикивают ораторы на митингах.

В субботу вечером Заза Саралидзе и его друг Звиад Куправа, который стал ключевой фигурой протестов, призвали все оппозиционные партии объединиться для того, чтобы вместе пойти против правящей партии и действующего правительства. Но в тот момент, когда со ступеней парламента прозвучал открытый призыв к началу революционных действий, градус сочувствие к Саралидзе у населения страны заметно понизился.

«Безусловно, у человека огромное горе, он потерял ребенка, я его понимаю, как мать. Но зачем рушить страну? Зачем вновь вести извергов к власти? Если вдруг партия Саакашвили вернется, у меня не будет выхода, как собрать вещи и уехать из этой страны всей семьей», — делится своими переживаниями одна из жительниц Тбилиси Лиза Иашвили.

Но Звиад Куправа кует железо пока горячо. Он без устали раздает интервью и при любой возможности активно призывает горожан к решительным действиям. В воскресение он обещал собрать у парламента многотысячный митинг уже с представителями оппозиционных сил и их сторонниками, и ему это почти удалось. Митинг действительно состоялся — пусть и не такой многолюдный, как обещал организатор.

Человек с прошлым

Звиад Куправа известен в Грузии как верный сторонник партии «Единое национальное движение» и ее бывшего лидера Михаила Саакашвили. В этом не сложно убедиться, если зайти на его страничку в Facebook, где гордо красуется его фотография в обнимку с бывшим президентом.

Сегодня Куправа руководит неправительственной организацией «Центр реформирования правоохранителей». А во времена Саакашвили Куправа занимал должность офицера полиции, однако в народе его называют бывшим «карателем». Ему приписывают жестокие разгоны митингов оппозиции во времена Саакашвили, в ходе которых гибли люди. В интернете без труда можно найти кадры разгона митинга 26 мая 2011 года, на которых запечатлен Куправа. Однако сам он теперь утверждает, что это фальсификация.

«Спросите у вашего министра МВД, где я был в ночь на 26 мая 2011 года? Спросите у него, он же у вас все знает! Он вам скажет, что я в это время пришел уставший с работы и спал всю ночь», — заявил Куправа в эфире одного из грузинских телеканалов.

Сегодня он открыто заявляет о необходимости смены власти, причем революционным путем, и явно рассчитывает возглавить процесс. Это он первым начал выкрикивать: «Это правительство должно уйти в отставку!», когда речь шла всего лишь о новом расследовании уголовного дела. К слову, за эти несколько дней грузинские СМИ не раз уличили его во лжи и подстрекательстве.

Так, на второй день протестов Куправа заявил журналистам, что Заза Саралидзе пропал, и поспешил обвинить в этом службу государственной безопасности Грузии. Якобы его похитили, чтобы обезглавить протест. Однако позже это оказалось неправдой — Саралидзе был поодаль и встречался со своими товарищами, которые пришли поддержать его.

Позже Куправа заявил, что Мирза Субелиани, бывший сотрудник прокуратуры , которого Саралидзе обвиняет в фальсификациях, якобы покинул страну. Позже стало известно, что Субелиани в этот момент находился на допросе в МВД и покидать страну не собирался.

В очередной раз на лжи Куправу поймали интернет-пользователи. В социальной сети распространилось видео, как Куправа говорит участникам акции на Руставели, что сотрудники полиции не дают возможности подъехать машинам с едой и водой к митингующим. Для большей достоверности он делает вид, что ему как раз звонят по поводу этой проблемы, однако в кадре хорошо видно, что на его телефон в этот момент никаких звонков не поступает.

В конце концов причиной того, что многие люди покинули митинг у здания парламента, стал именно Куправа и его действия.

«Я оказался на акции той политической партии, противником которой я являюсь всю свою жизнь. Я оказался рядом с убийцами и слушал, как с трибуны мне рассказывал о разрушении системы человек, который являлся одним из главных субъектов насильственной системы в Грузии, — пишет пользователь Резо Рахвиашвили на своей странице в фейсбуке. — Солидарность Зазе Саралидзе, но, брат, я не ступлю своей ногой туда, где убийцы выходят с речами».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что для властей, как и для самих граждан сейчас важнее всего не допустить манипулирования настроением в обществе. «Какое прошлое у этого человека [Звиада Куправы], я знаю очень хорошо, — сказал Каладзе. — Есть определенные личности, которые хотят использовать трагедию этих людей во имя своих политических интересов. Это надо четко понимать».

«Солидарность без политики»

Наиболее стойкой к попыткам манипулирования оказалась, как ни странно, грузинская молодежь. Группа молодых людей решила устроить свою собственную акцию под названием «Солидарность без политики». В столичном парке Ваке ее участники не требовали отставки правительства, они требовали другого, о чем, казалось, уже все забыли — наказать виновных в смерти Дато Саралидзе, но без отставок, переворотов и революций.

Организаторы мероприятия — инициативная группа студентов, которые тоже развернулись и ушли с митинга на Руставели. Их пришли поддержать другие граждане: школьники, студенты и общественные деятели.

Там можно было встретить и друзей убитого Давида Саралидзе, которые в первые дни стояли на Руставели вместе с отчаявшимся отцом Зазой. Один из них Шалва Кучашвили, который начал свое выступление перед собравшимися с извинений.

«Я пришел сюда, потому что я не хочу переворота. За переворотом идет разрушение, — обратился к участникам альтернативной акции юный Шалва. — Конечно, у всех систем есть погрешности, но так систему не меняют, тем более руками членов «Единого национального движения». Я хочу выразить солидарность Зазе Саралидзе. Этот человек введен в очень большое заблуждение».

Сюрпризом для собравшихся стало то, что к демонстрации спустя некоторое время присоединился сам Заза Саралидзе. Ее участники кричали: «Заза, не уходи, останься с нами, не иди к ним!» Однако несмотря на уговоры, Саралидзе вскоре покинул акцию и вновь появился перед парламентом.

Участники альтернативной акции тоже предъявили требования премьер-министру Грузии — начать расследование по факту попытки дестабилизации ситуации в стране.

«Премьер-министр на данный момент сохраняет наше доверие. Если он хочет его и дальше сохранять, он должен позаботиться о том, чтобы скорее началось расследование, кто и зачем захотел дестабилизировать ситуацию в стране», — заявил с импровизированной трибуны один из участников акции.

Эти слова были встречены одобрительными криками и аплодисментами.

В это время на проспекте Руставели продолжался митинг, который больше походил на странное представление. К трибуне выходили политики, представители неправительственных организаций и сомнительные личности, говорившие вещи, которые даже сложно назвать критикой, — это были личностные оскорбления в отношении отдельных представителей власти, в некоторых случаях выступающие не скупились на нецензурные слова перед телекамерами.

Митингующие во главе с Куправой выдвинули ультиматум — если в течение недели правительство не уйдет в отставку, то 10 июня состоится новая масштабная акция. Не менее масштабную Куправа обещал и в минувшее воскресение, но видимо тогда им не удалось быстро мобилизовать всех своих сторонников.

Сегодня в Грузии многие говорят, что ситуация зашла слишком далеко, но люди не желают победы «Единому национальному движению». В большинстве своем грузинское общество с болью и тревогой вспоминает 9 лет сурового режима Михаила Саакашвили, который, говоря о европейских ценностях, в душе все же оставался диктатором.