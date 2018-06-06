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Трамп забыл американский гимн
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Трамп не смог вспомнить слова американского гимна 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп забыл слова американского гимна в ходе его исполнения на патриотической церемонии в Белом Доме.
Инцидент произошел накануне, 5 июня, сообщает интернет-портал «360» со ссылкой на таблоид The Sun.
Так, американский лидер, стоя около военного оркестра, первым запел гимн США, однако забыл текст и замолчал. Затем он попытался открывать рот под звучащие голоса.
«Мы любим нашу страну. Мы уважаем наш флаг. И мы всегда гордо встаем, исполняя национальный гимн», — заявил Трамп после исполнения патриотической песни.
Напомним, в январе блогеры заподозрили американского президента в том, что он забыл слова национального гимна.
До этого, в апреле 2017 года, Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна страны — об этом ему была вынуждена напомнить супруга.
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