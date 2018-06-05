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Япония назвала условие помощи КНДР
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Япония готова помочь КНДР, если та решит ракетную и ядерную проблемы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Япония готова оказать экономическую помощь Северной Корее, если та комплексно решит проблемы ракетной и ядерной программ, а также насильно удерживаемых в этой стране японских граждан, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно в связи с предстоящим визитом в США.
Министр официально назвал сроки визита — с 6 по 9 июня, а также сообщил, что главной целью его поездки станет "уточнение вопросов двусторонней японо-американской повестки в связи с предстоящим саммитом США — Северная Корея", а также подготовка встречи на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом.
Он сообщил также, что "Япония передала американской стороне, что в случае, если Северная Корея комплексно решит ядерную, ракетную проблемы и проблему насильно удерживаемых похищенных японских граждан, Япония готова к нормализации дипломатических отношений и оказанию Северной Корее экономической помощи".
Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. В преддверии этого саммита в четверг Вашингтон посетит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, главными темами могу стать вопрос о насильно удерживаемых японских заложниках, а также о финансовой помощи со стороны Японии КНДР в случае, если эта страна пойдет на денуклеаризацию.
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