Украинцев призвали не поддерживать «гривной и рублем» РФ

«Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать, и потом украинская власть часто будет бессильна в том, чтобы даже направить к вам консулов. Не стоит ни гривной, ни рублём поддерживать что-либо, что происходит в России», — приводит слова Геращенко издание «Гордон».

По её словам, около пяти тысяч украинцев купили билеты на матчи ЧМ-2018.