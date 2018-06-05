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Украинцев призвали не поддерживать «гривной и рублем» РФ
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Украинцев призвали не поддерживать «гривной и рублем» РФ 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинцев отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
«Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать, и потом украинская власть часто будет бессильна в том, чтобы даже направить к вам консулов. Не стоит ни гривной, ни рублём поддерживать что-либо, что происходит в России», — приводит слова Геращенко издание «Гордон».
По её словам, около пяти тысяч украинцев купили билеты на матчи ЧМ-2018.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам «15 раз подумать» перед поездкой на ЧМ-2018 в Россию.
RT на русском: последние новости
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