Харуки Мураками станет ведущим на радио

Харуки Мураками станет ведущим музыкальной радиопередачи

Японский писатель Харуки Мураками станет ведущим музыкальной радиопередачи, в которой предложит слушателям познакомиться со своими любимыми песнями и мелодиями. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании Tokyo FM, где с 5 августа будет выходить авторская программа RUN&SONGS.

"Господин Мураками известен своим увлечением бегом, он не раз принимал участие в марафонах, — сообщил представитель радиокомпании. — В ходе своей передачи он будет ставить песни и мелодии, которые сам слушает во время пробежки. Господин Мураками с юности увлекается джазом, однако мы ничего не можем сказать по поводу жанра композиций, которые он будет предлагать слушателям".

Новость об авторской радиопередаче писателя вызвала ажиотаж, так как Мураками известен тем, что практически не дает интервью под запись. Сейчас Tokyo FM на специальном сайте ведет сбор вопросов, которые слушатели хотели бы ему задать.

Сам писатель в комментарии для прессы сообщил, что намерен по возможности выносить на программу не слишком известные мелодии.

Харуки Мураками — один из популярных в мире современных писателей, его произведения переведены более чем на 40 языков. Российскому читателю известны его романы "Охота на овец", "Норвежский лес", "Хроники заводной птицы", "Кафка на пляже", "1Q84". Мураками неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.