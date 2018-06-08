Венесуэла объявила день выхода из ОАГ праздничным

Мадуро объявил день выхода Венесуэлы из ОАГ праздничным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 27 апреля 2019 года праздничным днем в честь выхода страны из Организации американских государств (ОАГ).

Еще в апреле 2017 года Мадуро запустил процесс выхода Венесуэлы из панамериканской организации. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года.

"Объявляю сейчас, что 27 апреля будет праздничным днем, потому что в этот день мы выходим из ОАГ", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Он пообещал также массовые уличные акции в честь этого события.

ОАГ 5 июня 2018 года приняла резолюцию по Венесуэле, предложенную США и открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, не признавая при этом итоги выборов президента Венесуэлы 20 мая. За проголосовали 19 стран ОАГ, против — четыре, еще 11 государств воздержались.