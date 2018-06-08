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Венесуэла объявила день выхода из ОАГ праздничным
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Мадуро объявил день выхода Венесуэлы из ОАГ праздничным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Erhan Elaldi/Pool
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 27 апреля 2019 года праздничным днем в честь выхода страны из Организации американских государств (ОАГ).
Еще в апреле 2017 года Мадуро запустил процесс выхода Венесуэлы из панамериканской организации. Сам президент требовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя эта процедура занимает два года.
"Объявляю сейчас, что 27 апреля будет праздничным днем, потому что в этот день мы выходим из ОАГ", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Он пообещал также массовые уличные акции в честь этого события.
ОАГ 5 июня 2018 года приняла резолюцию по Венесуэле, предложенную США и открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, не признавая при этом итоги выборов президента Венесуэлы 20 мая. За проголосовали 19 стран ОАГ, против — четыре, еще 11 государств воздержались.
По словам президента, Венесуэла одержала победу в ОАГ. В честь этого и в знак защиты интересов страны Мадуро вручил главе МИД Хорхе Арреасе копию клинка национального героя Симона Боливара.
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